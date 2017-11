Sportivo clasificó a las finales del Federal B

Sportivo sigue haciendo historia dentro del futbol de Baradero y la zona, primero fue el ascenso al Federal B y ahora clasificar entre los mejores equipos de todo el país en la cuarta categoría de AFA.

El lunes por la noche, con el triunfo 2 a 1 de Juventud de Pergamino sobre Defensores de Salto, el lobo se aseguró el segundo lugar y la clasificación a la fase final por primera vez en la historia del futbol local.

Luis Dulbecco, quien hace una década empezó a soñar con la trascendencia del buen futbol de la región, trabajando seriamente y entendiendo que era necesario compromiso y profesionalismo para alcanzar el objetivo, festejó junto a algunos miembros de la comisión y su familia la ansiada clasificación.

Con él hablamos, sobre este momento donde nuevamente Sportivo hace historia.

¿Cómo te sentís?

“Se dio el resultado que esperábamos, ya estamos clasificados, es un hecho histórico para Baradero estamos muy contentos, lo que resta es dirimir quién es el primero o el segundo del grupo para evitar o no a Camineros que es el primero de la otra zona y el de mejor actuación en la categoría”.

¿Cuándo será el partido con Juventud?

“En todos los torneos los que juegan por algo quedan atados al horario oficial que disponga el Consejo Federal que va a ser entre 16 o 17 horas- de ahí no sale- , ahora al ganar Juventud y que lo único que existe es definir el primer y segundo puesto-ya clasificados- , podremos hablar con Juventud y ponernos de acuerdo en el día y hora del partido”.

¿Ya lograron uno de los objetivos propuestos, como sigue?

“Los dos primeros de cada zona se cruzan con los de la zona A de la bonaerenses centro – Camioneros o Independiente de Chivilcoy- eso sería cuartos de final, ambos ganadores jugarían la semifinal y si llegas a pasar ese cruce llegaría a la final por el ascenso con Racing de Córdoba o un equipo de Santiago del Estero, pero ya ese partido sería un gran premio. La ambición nuestra era clasificar, lógico que cuando uno llega acá quiere un poco más, pero nosotros ya nos damos por satisfechos”.

¿La diferencia de poderío económico es muy grande con esos equipos?

“El presupuesto nuestro al lado de camioneros debe ser el 10%, Camioneros armó un equipo para ascender, tienen aspiraciones a llegar a una B nacional y cuando hay otros intereses de presión que juegan en este tipo de torneos y de partidos y deben tener algunos ex Independiente, pero los partidos hay que jugarlos, económicamente ni hablar- sabemos lo que eso significa- ayer me contaba Adrian Giamperetti que el jugó contra ellos con Belgrano de Zarate y metió 3.500 personas, esa cantidad en el sector de visitantes que tiene Sportivo no entran. El record lo tiene el Gremio de la Televisión con 1.100 que ingresaron y estaban amontonados, mas de 1.500 no podes meter ahí.

Independiente de Chivilcoy hace dos años estaba en el Federal A y con grandes aspiraciones y bueno se corto un poco la ventajita política que tenían- vos sabes de lo que te estoy hablando- y bueno bajo, pero en la categoría son dos monstruos no hay dudas, pero reitero para Baradero una ciudad de 40.000 habitantes, clasificarse a la par de Racing de Córdoba, de Central Norte de Salta, te nombro algunos de lo que están clasificados, el mismo Camioneros, nosotros lo vivimos como un hecho histórico, en realidad Baradero debe vivirlo como un hecho histórico al margen de los colores”.

¿Ya están pensando en el reemplazo de Marcos Barlatay?

“No absolutamente no, de hecho vos no lo podes creer hasta que no te muestro la cantidad de llamados y CV de técnicos de primerísima línea, con mucha experiencia en equipos de primera que se están ofreciendo, pero lógicamente primero estamos hablando de otros valores que son inalcanzables para equipos de Baradero, pero nosotros no perdemos la esperanza de ver cómo podemos buscarle la vuelta para que Marcos se quede, porque sabemos que Marcos lo lleva en el alma, quizás si Marcos se hubiese dedicado exclusivamente al federal creo que los tiempos les hubieran dado, entonces es una de las variantes que se puede hacer de tener un cuerpo técnico y otro exclusivamente para el federal quizás por ahí retenemos a Marcos, pero lo vamos a ver más adelante.”