Sprenger: “Al Carossismo lo respetamos como espacio, pero no nos conduce”

El Ingeniero Ariel Sprenger, integrante y precandidato a Concejal por la Agrupación “La Varadé” dentro del frente Unidad Ciudadano, habló con BTI sobre la presentación de la lista, la cual fue observada por falta de avales y afirmó que se llevaron 110 en una primera instancia y 116 el pasado sábado 1 de julio.

Sprenger, también contó los motivos por los cuales no formaron una lista de unidad y la decisión de no sumar al Partido Socialista

¿Fue observada la lista porque le faltaban avales?

“Para Baradero se necesitan 110 avales, nosotros llevamos inicialmente 187 en tiempo y forma. Nuestra lista estaba observada por faltas de avales por la junta electoral de Unidad Ciudadana, no indicaba la cantidad de avales que faltaban, nosotros habíamos considerados que con esos que superabamos en gran medida lo solicitado podíamos estar bien, no obstante nos pusimos en campaña y en un día se consiguieron 116 avales más, más algunos que no alcanzamos a pasar, porque la verdad que en ese sentido la solidaridad de la gente de Baradero ha sido enorme, porque hasta cuando estábamos en Buenos Aires presentado los nuevos avales y me seguían entrando mensajes para saber donde estábamos para ir a firmar. Con esos 116 más de parte nuestra estimamos estaría cumplido para lo que se necesitaba localmente, ahora esto quedará para que lo revea la junta electoral que creo que ya no lo mira la junta electoral de Unidad Ciudadana, sino que va a La Plata, pero bueno estamos a la espera de tener una respuesta favorable”.

¿Están confiados en que los dejarán participar?

“Yo confío en que el mecanismo debería funcionar bien, esa presunción en este momento no contribuye, si faltan avales no te están indicando te faltan 100, te están diciendo faltan. Nosotros dijimos si con 110 alcanza una vez, con casi 300 alcanza dos veces y más”.

¿Por qué no pudieron armar una lista de unidad con otras agrupaciones como se anunció?

“Siempre manejamos las dos líneas, primero la de poder formar una lista de unidad y la segunda que si se daban las condiciones íbamos a presentar lista propia, lo que si sabíamos que desde el mismo momento que como agrupación tomábamos la decisión de que íbamos participar, de una u otra manera íbamos a participar, en ese sentido somos fuertes de convicciones y nos hemos puesto un camino a seguir y lo venimos transitando sin desviarnos. Vimos que en la lista de unidad no se nos informaba quienes iban a ser los nombres que iban a ir a la cancha, como esa respuesta se dilataba y nosotros ya teníamos armada una lista propia previendo por si la unidad no se daba y tres días antes nos comunican que estaba prácticamente armada la lista y al no cumplir en forma con lo que considerábamos que era requisito de unión, es que decidimos presentarnos como opción con la lista que teníamos armada, pero no fuimos nosotros solos, la Néstor Kirchnner también quedo perjudicada. Nosotros veíamos que al no tirar los jugadores a la cancha algo estaba pasando, Quique confió más, nosotros nos preparamos para la eventualidad de no formar esa lista y por eso estamos hoy con posibilidades de concursar”.

Este grupo tiene como gran virtud ser genuinamente baraderense, ¿si bien han pasado importantes representantes del Kirchnerismo, se sienten identificados con Durañona?

“Paco fue quien nos dio el apoyo diciendo que nosotros teníamos que jugar en estas PASO 2017, nos dijo no podíamos dejar pasar con esto que hemos armado en todo este tiempo”.

¿La posible alianza del Partido Socialista local en la lista de La Varadé no fue aceptada porque Binner estuvo en contra de la 125, en el conflicto del campo?

“Nosotros por definición somos un espacio kichneristas, somos el producto de la derrota ajustada que sufre Daniel Scioli en el 2015, a partir de ahí dijimos bueno que hacemos nos quedamos todos sentaditos en casa viendo el acontecer o empezamos armar una alternativa de poder a nivel local. Desde ya que lo hicimos sobre la base que el motivo fundacional era ser Kichnerista – Cristinista, no tenemos inconvenientes con las otras fuerzas de hecho parte del socialismo, Jorge Rivas por ejemplo, forma parte y es uno de los máximos defensores del gobierno de Cristina Kirchner, no así Binner y no tendríamos inconveniente en formar a nivel local una alianza con la gente que hoy van en la lista de Binner si ellos pegan el salto y se integran a Unidad Ciudadana o reconocen que la conducción de esto la hace Cristina Fernández de Kirchner y fue una de las condiciones que pusimos en la lista de unidad”.

¿Qué concepto tienen del carossismo?

“Al Carossismo lo respetamos como espacio, pero no nos conduce y de hecho nos estamos presentando como una opción de disputarle el espacio como conductor de lo que es hoy Unidad Ciudadana, de hecho cuestionamos su conducción en el sentido de que consideramos que tiene que haber alternativas que sean superadoras- veremos si lo logramos- pero nuestro objetivo es ese”.

¿Por qué crees que Taiana va con CFK cuando el Movimiento Evita que lo impulsó como candidato a Presidente, apoya a Randazzo?

“Yo creo que Taiana es un tipo que lee, que si vos vas, te vas a un barrio, tocas un timbre y preguntas a quien espera la gente te van a decir que esperan a Cristina, nadie te dice que espera a Randazzo.”