Suar quiere a Tinelli y Pergolini juntos

Jorge Rial afirmó en Intrusos que, si bien no hay nada concreto, existe la posibilidad de una unión entre Tinelli y Pergolini en una misma productora. El conductor del ciclo de América expresó: “En realidad quien sueña con esta unión no es ni Pergolini ni Tinelli, es Canal 13”. Según Rial, la intención de Suar es que ambas figuras se junten para armar una nueva productora y el ex conductor de CQC estaría interesado.

