Sub. Comisario Méndez: “Se va a llevar a cabo el desalojo”

El Sub Comisario Méndez, se refirió a la ocupación de los terrenos fiscales por parte de unas 50 personas y ratificó que se llevará a cabo el desalojo cuando llegue la orden y no descartan darle intervención a la fiscalía federal por tratarse de terrenos pertenecientes a Nación

“Todavía no ha llegado la orden de desalojo, no sabemos lo que va a demorar pero se va a llevar a cabo, de un momento a otro se va a concretar, el juzgado de garantías creo que tiene los elementos suficientes como para proceder al desalojo y si no me equivoco no son terrenos municipales sino que son de nación, es muy probable que se le dé intervención a la fiscalía federal”.

¿La gente aun permanece en el predio?

“Anoche se han ido dos o tres familias, porque no quieren problemas a futuro, entendieron la situación, es mas el lunes a la noche estuvo la Intendenta con mi jefe, el comisario inspector Martínez estuvieron hablando con la gente, pero ya les digo en su mayoría no desistieron y continúan en el lugar.

La mayoría han sido notificados de la formación de la causa o sea que en principio están procesados. En caso de beneficios futuros sobre planes de viviendas, supongo que les va ser más fácil a aquellos se han retirado por su propia voluntad.”