Sub. Crio. Méndez:”es extraño que surja esto ahora, yo no lo veo como una emergencia en seguridad”

En la mañana del martes, el candidato a concejal por Cumplir, Juan Ramos, ingresó al HCD un proyecto para declarar en Emergencia de Seguridad Ciudadana a Baradero.

Luego de consultarlo, adujo que la gente le manifestó que tiene miedo de salir a la calle, y remarcó los últimos hechos delictivos donde dos menores fueron golpeados, en uno de los casos para robarle.

Ante esto, dialogamos con el Jefe de Estación Sub Comisario Mario Méndez, quien habló de estos casos ocurridos el fin de semana y opinó sobre lo expuesto por Ramos.

¿Cómo fueron los hechos donde agredieron a menores el pasado fin de semana?

“En uno de los casos un joven fue agredido, iba junto a su novia, se le cometió un ilícito porque le sustrajeron un teléfono celular al joven, se hizo las averiguaciones pertinentes, se logró identificar al autor del hecho, se solicitó la diligencia de allanamiento el cual fue realizada al día siguiente, si bien arrojo resultado negativo, se continuo con la investigación, el sumario ya se encuentra en fiscalía en virtud de que van realizar algunas diligencias, porque estaría reconocido por una de las victimas ser el autor”.

¿El autor es mayor, es un delincuente conocido?

“El autor es mayor de edad, tiene antecedentes, o sea que ha cometido una sustracción de un elemento”.

¿Sobre el otro caso del chico que fue golpeado por varios que se sabe?

“Y respecto a lo otro estamos tratando de establecer que es lo que podría haber ocurrido, si fue un hecho de agresión simplemente o si quisieron sustraerle algo al joven, hemos recibido un testimonio de una persona que pudo observar algo de lo acontecido, el testigo lo que aduce es que escuchó que le pedían algo a este joven, pero no puede certificar si con intenciones de robo o que, así que en este caso las actuaciones ya fueron remitidas a la fiscalía a los fines de recibir directivas por parte del Dr. Granda”.

Siempre se registran diferentes hechos en esos horarios de la madrugada del domingo, ¿existen mayores medidas de prevención ?

“Generalmente se refuerza la seguridad, entre las cinco y las seis, seis y media de la mañana, muchas veces hemos acudido a llamados por peleas, cuando llega el personal todos se dispersan, ninguno aduce nada o sea por ahí es muy difícil llegar alguna conclusión porque no aportan datos. Son pocos los casos que llegan a denunciarse”.

¿Usted cree que existe una emergencia en seguridad?

“Yo creo que si uno lo compara con distritos vecinos, Baradero tiene bastantes menos delitos de lo que es San Pedro por ejemplo, pasan cosas, nuestra finalidad es delito cero, que es muy difícil, pero yo no creo que estemos tan complicados aquí en Baradero. Tal vez porque uno está acostumbrado a vivir de esto y viene de lugares más grandes, más conflictivos y por ahí uno lo ve con otros ojos, pero yo lo he hablado con mucha gente y no hay demasiada disconformidad, en todo caso peleas ha habido siempre, los boliches siempre existieron, siempre hubo peleas y es extraño que surja esto ahora. Yo no lo veo como una emergencia, es mi humilde opinión.”