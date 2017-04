Sub. Prefecto Peralta:”si no tenemos abundantes lluvias y sudestada no vamos a tener problemas de inundaciones”

Con el antecedente de la última, y reciente, inundación el equipo de contingencia no pierde de vista la evolución de lo que ocurre aguas arriba sin dejar de lado las posibles sudestadas. Si la inundación se reitera este año “aplicaremos el mismo protocolo pero esperamos que no llegue a esa instancia”, indicó el subprefecto Sergio Peralta, jefe de Prefectura.

El subprefecto Sergio Peralta asumió como jefe de Prefectura Baradero en enero de este año, en reemplazo del subprefecto Gonzalo Farinón.

Peralta, quien proviene de la localidad de Zárate, conoce esta zona del Paraná, el Delta y sus riachos internos y tiene por delante continuar con su función en nuestra comunidad, adaptándose a lo que Baradero presenta como desafíos.

Por el momento no hay ninguna alarma en cuanto a una creciente del Río Baradero pero están atentos a lo que ocurre aguas arriba no solo por la cantidad de agua caída en Argentina sino también con lo que ocurre en Brasil. El seguimiento es constante y no se deja de lado la inundación que afectó a Baradero desde finales de 2015 y gran parte del 2016. Con ese antecedente reciente, el comité de crisis sabe cómo reaccionar y actuar llegado el caso de que este año se repita la inundación.

“Estamos actualmente con dos metros treinta en una altura estacionaria, por el momento venimos con una altura dentro de todo normal, se nota que ha crecido un poco a lo que veníamos en los últimos meses y por el momento no tenemos de que preocuparnos estamos con un buen margen todavía”. Manifestó el Subprefecto quien agregó, “Esa agua que viene de Salto va hacer una desembocada por el río nuestro, venimos prestándole atención más que nada controlando los niveles, esa agua puede demorarse un poco en salir, pero no quiere decir que vaya a influenciar en gran medida, mientras no tengamos lluvias muy abundantes y ni viento del sudoeste que nos tapone la salida no tendríamos de que preocuparnos y más con esta altura tenemos un buen margen”.

Nota BTI y La Autentica Opinión