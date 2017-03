Susana Gimenez habla sobre violencia de género: “no toleren una cachetada”

“Sugiero que no toleren violencia, no toleren una cachetada, una trompada, una patada, los insultos son también violencia. No existe una vez y nada más, se va a repetir porque el golpeador es así, es violento, se va a repetir porque la sopa está fría, porque la vio gorda, porque no se qué. No hay que aguantar, una vez que te golpean te separás, te vas o haces la denuncia” dijo Susana Gimenez como una de las figuras convocadas para hablar sobre violencia de genero en una campaña que hizo su revista con la consigna de #Terminemosconelmachismo.

Susana contó su propia experiencia en el tema hablando de su propio padre: “mi papá era violento con mi madre, porque era muy celosa, él mujeriego entonces he escuchado cosas espantosas y los he tenido que separar y eso es horrible”.



Así relató cómo vivió la violencia verbal en su matrimonio con Mario Sarrabayrouse: “yo no permití que mi hija viviera nunca una cosa de violencia así. Una vez cuando me di cuenta que yo estaba gritando y peleando con mi marido, no pegando, y la vi llorar, estaba parada en la cuna, me fui, esa misma noche me fui de casa a lo de mi madre, me la llevé a ella con una valija y estoy contenta de haberlo hecho”.

