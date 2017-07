Taekwondo. Priscilla Arce, Medalla de Plata en Chile

La joven Taekwondista baraderense, Priscilla Arce, integra la Selección Nacional Metropolitana, en los últimos 15 días tuvo destacadas participaciones en sendos torneos en Brasil y Chile.

Nacida y criada dentro de una familia de Taekwondistas, Priscilla mamó desde pequeña este deporte que practicaron competitivamente su padre y hermanos.

El conocimiento y experiencia de Gustavo Arce en este arte marcial, permitieron que Priscilla tenga al mejor entrenador en casa, eso sumado al amor de la joven por el Taekwondo y su deseo de prepararse para llegar lo más lejos posible.

En dialogo con BTI la campeona de 17 años, nos contó sobre su vida vinculada al taekwondo;

“A principio fue fácil porque era chica y después se empezó a complicar porque les tuve que sumar muchas más horas de entrenamientos, más esfuerzo. Actualmente estoy en la categoría de juveniles- es mi último año- y me favorece estar en la categoría”.

¿Competiste en dos torneos internacionales, como fue tu performance?

“Estuve hace dos semanas en Brasil y tuve una sola pelea y la gane 22 a 4 por nocaut y ahí me eligieron como mejor competidora, y salí clasificada para Chile la semana pasada y volví este miércoles a la noche, tuve dos peleas la semifinal la gane 21 a 0 y la final la perdí 8 a 4, salí medalla de plata y la organización del torneo me eligió mejor competidora y me dio un reconocimiento como la mejor competidora en mujeres juvenil damas”.

¿Estás en la Selección Nacional?

“Esos logros me hicieron ingresar a la Selección Nacional metropolitana, yo ya estaba en la Selección Nacional de la especialidad”.

¿Como sigue tu año en competencia?

“Me quedan tres viajes en el año fuera del país todavía y se vienen los torneos nacionales también”.

¿Cuánto entrenas y donde?

“Entreno 4 horas por días, la mayoría de las veces me entrena mí papá Gustavo”.

¿Tus hermanos también fueron destacados taekwondistas?

“Mis hermanos Braian y Jonatan han llegado lejos pero ya están retirados. A mi me encanta es algo que lo llevo a la sangre”.

¿Cómo es una pelea, como se califica?

“Los puntajes se dan por los golpes que pegas de la cintura a la cabeza, que es donde tienen una especie de chaleco que va marcando la puntuación cuando es acertada, no solo se computan golpes con los pies, sino con puños”.

Por último, Priscila, como buena baraderense, deja en claro que pelee donde pelee siempre lo hace pensando en su ciudad;

“Siempre estoy representando a Baradero en cualquier torneo que participe.”