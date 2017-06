Tareas de mantenimiento y mejoramiento en las calles de la ciudad

La Secretaría de Servicios Públicos, está llevando adelante mantenimiento y mejoramientos de las calles de la ciudad en busca de una mejor calidad de vida para todos los vecinos.

El personal municipal está trabajando, por un lado, en la continuación de la obra de mejoramiento de las calles del Barrio Pompeya, con la realización del cordón cuneta, la colocación de RAP (Pavimento Asfáltico Recuperado), la extracción de tosca excedente, la nivelación de las calles, el levantamiento de carpeta asfáltica y el llenado de compactación para su posterior pavimentación. Los trabajos mencionados se están llevando a cabo en la calle Pueyrredón entre Junín y Chacabuco; y Ruta N° 41.

Por otro lado, en las calles Juan XXIII, Leopoldo Lugones, Maipú, Pacheco de Melo y Junín, continúan las tareas de mejoramiento, limpieza de calles, zanjas y alcantarillas para facilitar el escurrimiento del agua.

Se le solicita a los vecinos que cuando circulen y transiten por las calles mencionadas lo hagan con precaución. ¡Estamos trabajando para vos!

Con respecto a este tema del arreglo de calles y colocación de rap, el Secretario de Obras y Servicios Sebastián Misenti, expresó;

¿De dónde se obtiene el rap?

“El rap nosotros lo estamos trayendo en este caso desde el último puente de San Pedro casi llegando a Ramallo, entonces vamos trayendo y vamos colocando, pero no es que tenemos una entrega permanente de rap, entonces van quedando calles que se van a terminar con el tiempo. A medidas que vamos avanzando mando camiones a traer rap y lo acopio acá- una vez que termino de colocar eso- tengo que esperar un par de días para volver a mandar y traer porque son los mismos camiones que usamos para el zanjeo y que usamos para el resto de las tareas, entonces no es que estamos abocados exclusivamente a la colocación de rap, se han puesto entre 40 o 50 cuadras rap, donde la gente salió del barro y se le ha mejorado bastante la situación”.

¿Algunos vecinos se quejan porque pusieron hasta la esquina y la cuadra de ellos la dejaron sin rap ni mejorado?

“Se van a hacer en todas las calles, es algo temporario, porque en unos días estamos llegando a esos lugares. La programación es continuar avanzando, mientras tengamos rap vamos a seguir poniendo. Lo que hago siempre es esperar los días de lluvias, que no se puede trabajar en la calle, pero no me imposibilita cargar el rap sobre la ruta y traerlo por más que llueva, entonces lo que estamos haciendo es traer los días de lluvia y lo dejo guardado acá y los días secos colocamos, priorizamos donde hay más vecinos, pero aquellos lugares donde no hemos pasado vamos a ir, por eso le pido a la gente que no se preocupen, que aguanten un poquito más y van a tener el beneficio de la colocación de rap”.

¿Comienzan las obras de mejoramiento de la costa?

“Si ya esta, una empresa de Baradero tomó una parte de la obra, que es una senda peatonal que pasa por los Clubes la Mutua y Luz Fuerza y sigue hasta la rotonda, arranca desde el puerto, una parquización importante también donde va a ir mobiliario urbano, donde van a ir luminarias nuevas, con luces led y sale a licitación en estos días también lo que es la plaza de la Prefectura. La verdad que es una obra maravillosa donde hay ya empresas que han tomado alguna parte de esa tarea y están por comenzar y otras licitaciones salen en estos días o sea que a fines de este mes van a estar trabajando de manera importante sobre la zona de la costa.”