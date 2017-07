Tenso momento entre Sofía Gala y un participante en Pasapalabra

Sofía Gala estuvo como invitada a Pasapalabra, el ciclo conducido por Iván de Pineda. Todo transcurría con tranquilidad hasta que la actriz se cruzó fuertemente con Pablo, el participante más odiado del programa.

Si bien el programa transcurría con normalidad, se notaba que Sofía y el participante del público, que estaba en su equipo, no tenían la mejor onda. Sin embargo, el histrionismo de la hija de Moria Casán ayudó a que la emisión se volviera épica.

El tema se terminó de pudrir tras el juego de “La Memoria”. Pablo, tal vez el participante más odiado por el público, ninguneó a sus compañeros Jean Pierre Noher y Sofía Gala, quienes no habían logrado ganar el juego y, en consecuencia, perdieron más segundos para El Rosco, el juego final.

“Nos desvaloriza”, dijo Noher, mientras que la actriz tiró: “Bue, bajá un cambio. ¿No te importa nada? Bueno, llamen a otro”.

“A lo que me refiero es a que no puedo engancharme en la mala onda sino no me sale nada”, acotó Pablo ante la sorpresa de todos.

“¿Mala onda? Este ser humano está enfermo. ¿No me puedo pasar al otro equipo? (donde estaba la Bomba Tucumana y Gabriel Schultz)¡Nadie tiene mala onda! El único que tiene mala onda acá sos vos”, remató Sofía señalándolo totalmente indignada.

