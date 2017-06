Tercer triunfo consecutivo de Los Escorpiones

Un sábado a puro rugby desde temprano en el Tiro, se disputó una jornada completa desde las 10hs con los infantiles donde más de 200 chicos disfrutaron de un encuentro.

La M16 fue superada por Newman

A las 12hs les tocó el turno de jugar a la categoría M16 contra un rival de talla como Newman, el partido comenzó con un try de la visita a los pocos minutos del encuentro y los Escorpiones no encontraban la manera para dar la vuelta al resultado , mientras que Newman llegó en varias veces al try, de a poco los Escorpiones empezaron a anotar pero no les alcanzó, igualmente los chicos dieron todo dentro de la cancha. Resultado final: Newman 60- Los Escorpiones 22. Próxima fecha el domingo visitan a C.A.S.I.

Fecha libre para los M17

La M17 tuvo su fecha libre y este domingo viajan a Pilar a jugar contra ST. Brendan´s

Berazategui se quedó con el partido de la intermedia

13: 45 hs. Arrancó la intermedia del plantel superior de los Escorpiones contra Berazategui Rugby, el partido comenzó bastante parejo con muchos tackles y juego de fowars, lo cual favoreció a la visita para pasar adelante haciendo el primer try del partido, cuando los chicos comenzaron a mover la pelota de lado a lado encontraron como llegar el try para abrir su marcador, pero la visita se hizo fuerte con el juego cerrado y pudo llevarse la victoria en un partido muy trabado. Los Escorpiones 21 – Berazategui 26.

Tres al hilo para la primera

A las 15 30hs le tocó el turno a la 1ra. de Los Escorpiones, el planteo táctico de los locales les permitió llegar al try a los pocos minutos de iniciado el encuentro, la visita al igual que en la intermedia empezó a cerrar el juego y complicó el ataque de los Escorpiones que igualmente supieron cómo mantener siempre la diferencia a favor y lograr la victoria y su 3er partido consecutivo ganado. Los Escorpiones 31 Berazategui 21.

Próximo partido el sábado viajan para jugar contra Náutico Arsenal de Zarate Rugby.

Locro y raviolada

También queremos agradecer a todos los que colaboraron comprando todas las porciones del locro que realizamos el día domingo para recaudar fondos.

Además queremos invitarlos para el día 17 de junio, realizamos una raviolada que realizamos, están a la venta las entradas.

