Testimonio y reflexión de un testigo del trágico accidente en Ruta 41

Cristian Arevalo, vive en General Rodríguez, junto a su esposa y los nenes decidieron pasar un domingo en San Pedro, a la tardecita pegaron la vuelta para llegar temprano a su casa y Cristian eligió hacer parte del trayecto por Ruta Nº 41, jamás imaginaron que se iban a vivir un experiencia tan triste y dolorosa que jamás olvidarán.

Ellos fueron unos de los primeros vehículos en llegar al accidente ocurrido anoche en Ruta 41, Km 303, donde una familia con una composición similar a la de él quedó destruida.

Cristian se comunicó con BTI esta mañana para que le informemos sobre el accidente y nos contó, con mucho dolor, lo vivido anoche;

¿Cristian ustedes fueron unos de los primeros en llegar al lugar?

“Nosotros habíamos ido a pasar el día a San Pedro, fuimos a Baradero con mi familia que es mi mujer y tengo dos nenes uno de trece y otro de tres añitos y bueno por esas cosas del destino quise volver por la 41 porque siempre vuelvo por la ruta 9, hice 15 kilómetros mas o menos- ya estaba oscuro-y había dos autos de un lado de la banquina del lado derecho como yendo para Areco y del lado como quien viene para Baradero había dos autos con la baliza porque se veía eso y gente desesperada con el teléfono para que uno pase despacio. Entonces me bajo para ofrecer mi ayuda, porque la verdad que no entendía que es lo que pasaba y veo que había un Peugeot, un 207 gris en la banquina, como si estuviese encajado, entonces me bajo, se baja el nene mío y había un gaucho que no sé de donde era, que me dice por favor vení a darme una mano, que hay heridos, me encuentro que donde estaba chocado el Peugeot había una señora tirada a más o menos a 60 metros, que es la persona que falleció, que estaba con vida, estaba agonizando.

El hombre me pidió una mano para que la demos vuelta, porque que se estaba ahogando, así que con todo el coraje tome fuerzas y la dimos vuelta, después empecé a cortar la ruta porque los autos pasaban, no había un patrullero, esto recién había pasado y más adelante yo vi había una Ranger gris o blanca no se qué color era- me parece que era blanca- , con una lancha en la banquina y estaba la gente de la camioneta que eran cuatro muchachos que venían de pescar y había un chico que iba con ellos que estaba lastimado se había cortado con los vidrios”.

¿Sabes cómo fue que se produjo el accidente?

“La Ranger iba como para San Antonio de Areco y el Peugeot venia para el lado Baradero. Hablando con esta gente de la Ranger que estaban muy nerviosos y descompuestos porque no sabían lo que estaba pasando, me dicen que ellos venían por su mano y a ellos se les tira a pasarlos un auto, que no saben que auto era y venia este Peugeot, entonces lo que hace este Peugeot es tirarse a la banquina para no chocar de frente con esta persona que se tiro a pasar y el Peugeot pierde el control y choca a la Ranger casi de frente”.

¿Vos nos preguntabas por el nene, estuvieron con él?

“Cuando yo me acerco a donde está el hombre-el padre de esta familia- veo al hombre con un bebe en brazos llorando y en una sillita de nene, había una criatura de tres años que estaban dándole aire con una revista y estuvimos una hora esperando la ambulancia.

Vino un policía que algo sabia de RCP, acostaron al nenito en el pasto, le hizo RCP y luego se largo a llorar desconsolado este policía, porque se ve que el nene ya no estaba con vida y luego apareció la ambulancia levantó al nene y se fue”.

Una experiencia muy dolorosa donde hay una familia destrudia, que nos ayuda a reflexionar, ¿Que sentís hoy?

“La verdad que nunca pase por algo así, es la primera vez que veo un accidente donde hay una criatura involucrada, la verdad que estoy destruido, recién llame a mi mujer para contarle y también se quebró.

Yo me doy cuenta que la gente- incluyéndome- andan todos fuerte, no respetan nada y recién cuando tomas contacto con la realidad te das cuenta los daños que somos capaz de causar y que mucho lamentamos.”