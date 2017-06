Tinelli debió abandonar ShowMatch al quedarse sin voz

En pleno vivo, el conductor sufrió un problema en la garganta por el que no pudo continuar hablando. Por esta razón dejó el estudio y Moria Casán tomó las riendas del programa.

En la última emisión de la semana, ShowMatch vivió una situación poco común: Marcelo Tinelli debió abandonar el programa por una fuerte molestia en su garganta que no le permitió hablar con normalidad. Fue entonces que Moria Casán quedó al frente del ciclo para continuar el show.

El conductor sorprendió a los presentes al confesar: “A ver si alguien me ayuda. Tengo cerrada la garganta”. Todos creyeron que se trataba de un chiste pero no fue así: “No puedo hablar. Me cuesta mucho hablar. El dolor es tremendo, me arde y se me cerró muy fuerte la garganta”, contó Marcelo antes de dejar el estudio, asistido por Larry de Clay y Fede Hoppe.

