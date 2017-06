Tineo: “La intención de Lacabanne era que como integro Cambiemos me expulsaran del PS”

La concejal Irma Tineo, una de las patas socialistas que integra Cambiemos en Baradero, habló con BTI sobre la relación que mantiene con las actuales autoridades del partido y el rumor de su posible expulsión.

¿Vos estas en Cambiemos?

“Yo formo parte de Cambiemos como parte de la Junta Vecinal”.



¿Pero perteneces al PS, como es la relación con la nueva conducción?

“Yo mande por mail, unos comunicados que fueron hechos por la línea interna Socialistas en Democracia que fue redactado en la Casa del Pueblo hace ya un tiempo, firmado por muchos afiliados con los cuales no estamos de acuerdo con la gestión que está llevando adelante Rodolfo Lacabanne, lógicamente el tendrá su posición, es Secretario del Partido, hará sus cosas, pero la mayor parte de los afiliados socialistas no estamos de acuerdo con eso. Nosotros ya hemos enviado estas cartas a la segunda sección electoral, se está tratando en la provincia, porque la intención del señor Lacabanne era que como yo integro Cambiemos me expulsaran del partido Socialista, lógicamente hasta ahora no tuvo suerte, pero nosotros estaríamos en la misma posición con respecto a el, donde probablemente este haciendo en la actualidad una alianza entre comillas y se va a saber pronto con una fracción de lo que es el kirchnerismo que es “La Campora”. Es decir si es tan malo esto, lo otro es mucho peor, porque indudablemente es gente que ha demostrado que casi todos están en proceso por delincuencia, entonces no le veo tanto futuro a eso”.

¿Existe alguna directiva del Partido Socialista sobre las alianzas para este año?

“El partido Socialista a nivel nacional dio libertad a los afiliados siempre que no se unan con fuerzas que estén en los extremos y demás, por ejemplo Buenos Aires Capital se une con Cambiemos mientras que en provincia de Buenos Aires están con la 1PAIS de Stolbizer- Massa manteniendo esa unión que el Socialismo esta con el GEN. Como el partido a nivel nacional y provincial no se define y como acá en el caso de Baradero estamos trabajando tan bien, que pesamos más o menos lo mismo, pero sobre todo pensamos que hay que sacar Baradero adelante, entonces como coincidimos en la formas, en los métodos y en lo que hay que hacer, creo que más allá de las diferencias ideológicas que pueden llegar a haber que son mínimas, estamos de acuerdo en muchas cosas”.



¿Ustedes consideran que no puede hacer una alianza con el Kirchnerismo?

“Por eso ese comunicado de la línea interna Socialistas en Democracia, porque el señor Lacabanne ascendió a ese cargo en forma irregular en Junio del año pasado, nunca llamó a asamblea de afiliados para decidir ninguna cosa, el se abrió por un lado, no te olvides que fue propuesto Presidente del Concejo Deliberante por el Frente para la Victoria -un partido que ya no existe más por supuesto- y bueno desde ese momento el siguió con ellos trabajando, de hecho Carossi si ganaba las elecciones le prometió la Secretaria de la Juventud y siguió hablando con ellos y ahora se esta juntando con la gente de La Cámpora que no es un partido político, es una agrupación.”