Tineo: “Me preocupa la falta de valores éticos del Partido Socialista”

La Concejal Irma Tineo, que finaliza su mandato en diciembre, habló con BTI sobre su futuro en la política y analizó la situación del Partido Socialista que tuvo una de las peores elecciones de los últimos tiempos, donde además se encuentra desmembrado y con muchas peleas internas;

¿Pronto finaliza tu mandato como concejal qué vas a hacer?

“No me van a ver fuera de todo este ámbito, aunque no ocupe ningún cargo. A mí este es un trabajo que me gustó siempre, desde joven cuando yo empecé a militar cuando tenía 18 años, entonces es muy difícil pasado tanto tiempo, dejar cosas que a uno le interesa hacer o le gusta hacer y como uno quiere colaborar con los demás y para todos, no para un grupo solamente”.

¿Qué va a pasar con el Partido Socialista?

“No sabemos, a nivel local no sabemos, ni a nivel provincial, ni a nivel nacional”.

¿Te preocupa la mala elección que hizo el partido?

“A mí lo que más me preocupa no es la derrota en sí, a mí lo que más me preocupa es la falta de dirigencia y la falta de valores éticos del partido Socialista de Juan B Justo, de Repetto, incluso de Alfredo Bravo, que parece que se han olvidado, porque últimamente buena parte del socialismo apoyó a Unidad Ciudadana.

Siempre se trató de buscar el lugar de mas conveniencia entre comillas económica. De hecho eso empezó a cambiar hace como diez años ya y a partir de que Jorge Rivas comenzó apoyar las ideas de los Kirchner se empezó a desmembrar el partido, de tal manera que unos militan para un lado y otros para el otro”.

¿El PS siempre fue antiperonista?

“El primer adversario del Socialismo fue Perón, no te olvides de las quemas de las bibliotecas Socialistas, el cerramiento de todas las Casas del Pueblo de todo el país porque las quemaban o las usurpaban. El partido Socialista en Argentina sufrió muchísimo los avances del peronismo en esos años, yo me acuerdo tenía 9 años, estaba en 3° grado y llegaron en Ramos Mejía, yo estudiaba en una escuela Católica y fueron para quemar la capilla, como la iglesia de al lado, como la escuela, hasta la iglesia era anti peronista, no como es en la actualidad”.

¿Pero tampoco el PS coincide con el Macrismo, crees que se terminaron las ideologías partidarias?

“Las ideologías no se van acabar nunca, quienes las practiquen si, puede ser, esa es otra cosa completamente distinta. Yo estoy en Cambiemos Baradero, porque la acompaño a Fernanda y de hecho me está gustando mucho la labor que está haciendo la gobernadora, pero hasta ahí, hay ideas que no comparto, porque vos no te olvides que Macri empezó en el peronismo, Macri fue en algún momento miembro del Partido Justicialista.

Mucho de lo planteado por el Presidente en estos días, que lógicamente falta que se aprueben en el Congreso, son ideas de la primera presidencia de Perón. Yo tengo un libro que era de mi papa – que era ultra peronista- sobre la doctrina de Perón, que tiene como 500 páginas y yo encuentro bastantes similitudes, lo que dicen viejo peronistas y a lo mejor lo programa el presidente Macri.”