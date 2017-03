Tineo: “Yo formo una junta vecinal, estoy lejos del PRO”

La Concejal de Cambiemos por el Partido Socialista, la Docente jubilada Irma Tineo, habló con BTI sobre distintos temas de actualidad.

Dijo no reconocer a Lacabanne como Secretario del PS. Que si bien es agremiada a SUTEBA disiente con la política que lleva adelante Baradel.

También se refirió a la crisis laboral en Baradero y dejo en claro que ella forma parte de una Junta Vecinal que trabaja por la ciudad, pero que sus ideas están muy alejadas de las del PRO.

¿Tiene nuevas autoridades el PS de Baradero?

“El en un momento dado presentó una lista, nosotros no teníamos ningún problema- de hecho hace falta una renovación lógica en el partido-, pero resulta que en Baradero no se realizaron las elecciones. La urna de Baradero fue a San Pedro, no la votó nadie a esa lista, es decir están en infracción, digámoslo así”.

¿No entiendo?

“Acá en Baradero no hubo elecciones, Miguel Manguich fue abrir a las ocho de la mañana como estaba estipulado- espero hasta las diez- cerró y se fue. Después nos enteramos a los dos días que la urna había estado en San Pedro para votar y nosotros no sabíamos porque”.

¿Por qué en San Pedro?

“La urna estuvo en San Pedro por una jugada política, porque sabían que la mayor parte iba a votar en blanco”.

¿Pero fue la única lista que se presentó?

“Miguel Manguich era el secretario provisorio y era el que tendría que haber formado una lista”.

¿Si no hubo otra lista, ellos son las legitimas autoridades partidarias?

“Nosotros estamos en vías de la formación de una línea interna que dentro del Socialismo, se puede hacer como cualquier otro partido político que antes de las elecciones vamos a informar para que sea considerado por los afiliados. La mayor parte de los afiliados al Socialismo- que son más de 200- no están de acuerdo con la gestión de Lacabanne ni antes, ni ahora, además sabemos perfectamente que él está trabajando y se reúne de por sí con la gente del Frente para la Victoria así que no estamos de acuerdo con eso.

Los acompañan cuatro chicos jóvenes que no tienen experiencia política y mucho menos de las ideas socialistas. La gente de la segunda sección ya lo está sabiendo, la provincia también, pero para no pelear que siga él como Secretario General en Baradero, pero el resto de los afiliados van a formar una línea interna. Nosotros no lo reconocemos como Secretario General desde ya te lo digo”.

¿Qué trabajo viene realizando el HCD con respecto a la crisis laboral de la ciudad?

“La situación la venimos manejando como se puede, las empresas están muy, muy duras- de hecho hay situaciones que ya prácticamente están resueltas por parte de las empresas- y bueno lamentablemente del Concejo hemos asistidos a reuniones, estuvimos al lado del ejecutivo, los Concejales de todos los bloques participaron, pero estamos a la espera. Por lo menos Ingredion se le acepto la crisis, pero vamos a ver como sigue.

En lo que respecta a Atanor sé que hay tratativas de que la empresa les ofrezca a sus empleados u operarios a trasladar a sus empleados a San Nicolás o a Pilar”.

¿Como docente jubilada no puedo dejar de preguntarte tu posición ante este nuevo conflicto?

“Más del 80 % de los docentes están trabajando, los únicos que creo que no están trabajando son los de SUTEBA, yo a lo largo de mi carrera he participado en todos los paros, pero había otras connotaciones, eran exclusivamente gremiales, se buscaban derechos dados por el estatuto del docente aparte del aumento de sueldo, mejoramiento de la estructura edilicia de las escuelas, pero el caso de este paro es algo completamente diferente- que tiene una gran connotación política por parte de los dirigentes-entonces si bien yo estoy agremiada- no digo afiliada- a SUTEBA para mí el señor Baradel no me representa. No porque no piense ideológicamente lo mismo que yo, simplemente que el gremio no es para hacer política partidaria, si política gremial. Si bien yo estaba de acuerdo cuando empezó, que es lo mismo de todos los años, pero después ya no”.

¿Como parte de Cambiemos en esta junta vecinal, crees que Macri está haciendo un gobierno cercano al pensamiento del PS?

“Disiento mucho del presidente, mis ideas están más cerca de Stolbizer que no es presidente, pero sigue la línea de lo que yo pienso. Yo estoy en el Concejo más cerca de la junta vecinal y no al PRO.

Acá se hizo una especie de unión de varios partidos, todos estamos trabajando bajo un mismo fin que es cambiar las cosas y yo en eso estoy pero lejos de lo que es el PRO eso sin ninguna duda.”