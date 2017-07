Tobares: “Ante la falta de trabajo, como Psicólogo, no tengo respuestas para mis pacientes”

Luis Tobares es un joven Psicólogo de nuestra ciudad con muchos años de experiencia en el trabajo social, como profesional que presta servicios al municipio.

Este año ha decidido participar activamente de la política partidaria e integra la lista del Frente Socialista Popular.

Tobares, habló con BTI sobre algunos de los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión;

¿Te costó tomar la decisión de participar en política?

“En lo personal confieso que me costó bastante decidir, porque si bien a mí la política como herramienta me encanta, me encanta formarme, me encanta conocer, he trabajado mucho tiempo en lo social pero siempre tratando de tener un perfil lo más bajo posible porque por ahí me cuesta mucho figurar, trascender y entendía que me daba cierto resquemor, pero la verdad que de pronto me presentaron la propuesta de un espacio amplio, plural, diferente, un espacio con gente nueva que tenía ganas de aportar sus ideas y de pronto sentí que mis ideas podían ser buenas, podían sumar así que la decisión fue por ese lado”.

¿Qué lugar ocupas en la lista?

“Yo estoy en el quinto lugar de la lista, estoy para acompañar, para sumar. La lista tiene mucha gente nueva, joven, hay un promedio entre 37 y 38 años de edad, mucha gente que nunca ha participado activamente en política pero que tiene su opinión, su forma de interpretar la realidad y que hemos coincidido en esa forma de interpretarla”.

Ustedes intentaban formar un frente más amplio pero sectores kirchneristas los rechazaron por el apoyo que le dio Binner al campo en el 2008, ¿Qué opinas al respecto?

“Más allá de la postura que haya tomado el propio Binner en el 2008 respecto a el campo, nosotros no somos Binner, somos un grupo nuevo en política que tendremos coincidencias y diferencias también con el propio Binner, sí entendemos que quizás para un momento que esta pasando la sociedad en la actualidad quizás era necesario tener un espacio amplio, un espacio donde pueda haber una unión de ideas y una participación más conjunta y más plural en la sociedad, si de un sector más puro del Kirchnnerismo no se entendió lo mismo, no se entendió que nosotros podíamos ser parte o sumar a este espacio, esta bien fueron la forma que ellos interpretaron esa realidad, por lo tanto preferimos o logramos que ese espacio se construya, pero desde el Socialismo o desde el Frente Socialista Popular donde sin hacer un gran frente común, logramos en nuestra lista tener esa diversidad de ideas, de opiniones y quizás diversidad de espacios porque dentro de nuestro espacio hay gente peronista, hay gente que es Kirchnerista, hay gente radical, gente que por ahí viene del Massismo, por lo tanto abrimos las puertas para tratar de representar a un espacio lo más amplio posible”.

¿Vos haces un importante trabajo social desde tu profesión, que te llevó a participar activamente de la política partidaria?

“Lo primer que me ha pasado y que de verdad me ha motivado bastante es que trabajando en forma particular en mi consultorio o en las salas, me ha tocado atender a mucha gente que se ha quedado sin trabajo o que hacía tiempo que estaba sin trabajo, o jubilados, y se dan cuenta que no llegan a fin de mes y la verdad que como psicólogo uno puede ayudar, contener en montones de cosas, pero para eso no tenía respuesta.

Porque la verdad que ante la falta de empleo cuando la angustia es por la realidad que la gente esta viviendo, uno no tiene respuesta para darle, sino en tratar de modificarle esa realidad. Y cuando iba a casa lo hablaba con mi mujer diciendo hay cosas en las cuales no puedo dar respuestas, porque uno puede atender imperfecciones, puede atender ataques de pánicos, puede atender conflictos de parejas, pero cuando el conflicto es no llego a fin de mes desde mi lugar como psicólogo no tenía herramientas para brindarle a esa persona porque no hay consuelo ante eso y eso lo vengo observando bastante, este año mucho mas y en pacientes jóvenes y me ha pasado en pacientes de PAMI , el hecho de que no le dan remedios, el hecho de que con la mínima no llegan a fin de mes y a uno esas cosas lo conmueven, uno está preparado para escuchar muchas cosas, pero ante eso yo por menos me siento conmovido.”

Lista del Frente Socialista Baradero

Concejales

1- RODOLFO LACABANNE

2-CIANCIO MARINA AURELIA

3- MORAN JUSTO FABIO

4-NEGRE NATALIA JIMENA

5- TOBARES LUIS FERNANDO

6- PIÑERO LEDA BEATRIZ

7- GUILANEA JUAN MANUEL

8- RIOS LORENA VANESA

Concejales Suplentes:

CARDOSO HORACIO ALBERTO

MENA MARÍA TERESITA

GOMEZ RODOLFO ENRIQUE

GENOVESE LORENA LUJAN

MATTIOLI ANGEL DAVID

Consejeros Escolares Titulares:

ALONSO SILVANA INES

POPULIN MATIAS

EPUL MARIA ROSA

Consejeros Escolares Suplentes:

RAGGIO NESTOR DARIO

GAITAN ALEJANDRA DEL VALLE

DURÁN JORGE EDUARDO