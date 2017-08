Tobares: “para quien decide hacer política a través de las ideas, es más difícil”

La gente del partido Socialista de Baradero, participó el pasado domingo de las PASO, buscando validar la lista para ser una de las opciones en las legislativas de octubre, el apoyo de poco mas de 500 votos a esta propuesta nueva, les abrió la puerta para esta nueva instancia.

El Psicologo Luis Tobares, habló con BTI sobre el resultado de las PASO, el apoyo de la gente y como tomó el grupo el resultado electoral

“Las expectativas fueron en base al entusiasmo, al entusiasmo que nosotros teníamos, al entusiasmo de la gente que se fue acercando en estos prácticamente dos meses que decidimos comenzar a formar este grupo de trabajo y en base a eso veíamos como que se había armado un lindo grupo de trabajo que trasmitía mucho entusiasmo, lo cual era una absoluta incertidumbre lo que podía a pasar en el acto eleccionario. Nuestro diagnostico partía en base a diferentes cosas por un lado sabíamos que nuestra sabana iba a sacar muy pocos votos y eso era el gran inconveniente nuestro- porque si no había un fuerte corte de boletas- sabíamos que eso iba hacer difícil de remontar”.

¿Y la gente no cortó como esperaban?

Por lo que pude observar donde estuve fiscalizando no hubo cortes de boletas, la gente voto modelos de país enteros- lo que ellos se sentían identificado-, los que tenían internas al final terminaban dividiendo lo que acercó el partido a nivel nacional y provincial. Y eso a nosotros nos perjudicó, por eso nuestra campaña en base a eso fue pensada a nivel local. La lista sabana en Baradero sacó 200 votos y nosotros sacamos 500, debe haber sido la boleta que más se cortó en Baradero, que para mí es un pequeño dato”.

¿Se desilusionaron, esperaban más apoyo?

“Fue un primer momento donde nos chocamos con esa realidad, pero en el mismo momento lo primero que hicimos fue mirar para el costado y ver que había ese mismo grupo de gente- 20 o 30 personas- muy entusiasmados, con muchas ganas y dijimos bueno quizás es más difícil de lo que nosotros pensamos, la construcción cuando uno no tiene grandes aparatos, no tiene un gran estructura económica para estar presentes con fiscales pagos en las diferentes mesas o quienes por ahí hacen política a través de una asistencia social directa, ya sea con ayuda en mercadería a quien lo necesita, para quien decide hacer política a través de las ideas, es más difícil, es un camino más lento.

Porque a la gente le cuesta creer, la gente muchas veces en ese sentido sí esta muy dolida, las diferentes promesas que le han hecho a lo largo de los últimos años quizás no se hayan cumplido, entonces para quien solo tiene para ofrecer una idea es mucho más difícil, hay gente que por ahí espera otra cosa de la clase política y nuestra forma de pensar la política no es través de eso, sino a través de la participación a través de coincidir en una misma idea”.

¿Crees que se equivocaron en como plantearon la campaña?

“Nos ha pasado que nos han dicho que debemos tener un discurso mucho más aguerrido, confrontar, pero nosotros no somos así, en lo particular no somos confrontativos, porque entendemos que eso también le hace mal a la sociedad y a la política en particular, pero uno tiene tratar de tener otro discurso porque en una sociedad donde vive el flagelo de la violencia día a día, nosotros no podemos sentarnos desde ese lugar. Creo que el modelo de construcción es ese, es lento, pero es partir de las ideas. Quizás sí me preguntas nosotros teníamos una plataforma de 86 propuestas y quizás eran demasiadas, porque no toda la gente está dispuestas a escuchar 86 propuestas y tendremos que hacerlas más contundentes, que sean menos, que sean más efectivas, hay un montón de cosas por revisar”.

¿Cómo siguen, mas de 500 personas apoyan al grupo?

“Son 500 personas que hace tres meses atrás ni nos conocían y nos apoyaron, y a lo largo del tiempo si nosotros hacemos bien nuestro trabajo creo que se van a ir sumando porque la verdad por lo menos en la política de este nuevo grupo, no tenemos nada que reste, sino nos queda todo por sumar. Esta es nuestra base ahora es tiempo de sumar y crecer.”