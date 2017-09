Torcello presente en el Salón Nacional de Artes Visuales 2017

Como lo anunciamos oportunamente, es un orgullo para los baraderenses que una artista local como María Torcello, nuevamente forme parte del Salón Nacional de Artes Visuales 2017, en el Palais de Glace.

María, es una artista exquisita que esculpe sobre madera, obras maravillosas e inimitables, siendo una de las mejores exponentes del país en este tipo de arte.

Como siempre, es muy placentero dialogar con ella y aprender sobre este oficio de Artista que abraza con tanto amor, dedicación y talento.

¿Cuántas veces participaste del Salón Nacional?

“Esta es mi tercera vez que fui seleccionada. Esta es la edición 106º o sea que hace unos cuantos años que se hace. Todos los años en el Palais de Glace se hace la muestra de todas las disciplinas, se presenta una carpeta con toda tu información y las fotos de la obra que uno quiere presentar al concurso. De esas carpetas seleccionan algunas- ahora en escultura fueron 44-, es un salón a nivel nacional , es para todo el país y selecciona un jurado de creo que 5 o 7 personas, siempre es impar el jurado y entre todos hacen una selección de la obras que va a participar del salón.

El salón inauguró la semana pasada y esta hasta el 24 de Septiembre o sea que están un mes las obras expuestas. Se puede presentar una sola obra y después con la obra el jurado hace la selección de los premios.

Es importante poder compartir el evento con colegas que venimos trabajando todo el arte contemporáneo, que estamos todos en lo mismo, es como un encuentro de artistas muy agradable de compartir”.

¿Hay muchos que trabajen la escultura en madera?

“La verdad que hay muy pocos, por lo general- sobre todo lo que se viene viendo ahora- la escultura ha virado mas para el lado de los hierros o más para las instalaciones, la escultura como yo trabajo van quedando pocos, hay talladores de piedras- que hacen un trabajo muy similar- que implica mucho tiempo de trabajo con cada obra y eso hace que no todo el mundo lo elija como material para laburar”.

¿Cómo se inicia el proceso creativo en una obra?

“Depende a veces tengo la madera y en base a esa madera por ahí la tengo bastante tiempo al frente y voy viendo, voy encontrando alguna forma que vaya con esa madera particular que tengo. La idea la voy trabajando sobre el mismo momento que realizo la escultura, uno tiene como que complementarse con la madera porque tiene su historia, fue una vida y esa madera y los dibujos que tiene la madera cuentan como una vida también y es como ir encontrando además de la forma que quiero mentalmente hacer es encontrar y estar en comunión con la madera en sí, con lo que propone y con lo que da para ir adaptando como se va a modificando también esa forma al complementarse con otra historia.

Eso es la creatividad, algo que tanto nos cuesta desarrollar y permitir por ahí en nuestra educación básica, es desarrollar lo creativo, lo intuitivo, eso que te lleva a una conexión con una conciencia que no es solamente la mental y es eso lo que cuesta entender. El que permite vivir la creatividad o la intuición o lo que sea por ahí lo entiende, porque es algo que viene y que uno siente, que esta o que le parece, que sigue eso que cree o eso que siente, el que no tiene contacto con su intuición no va a entender”.

¿Cómo llegas a dar con la madera?

“Esta escultura que estoy haciendo la estoy haciendo con un árbol centenario que me traje de un campo de Córdoba, que en una de las últimas inundaciones se hundieron las napas y el árbol se ahogó y es árbol, un cedro impresionante de gran tamaño y estoy hace tres años laburando con ese solo tronco que fue fraccionado, porque obviamente es imposible usarlo todo. Los arboles así si no se usan se cortan o para leña o para chimenea, digamos que es madera que si queda ahí se pudre en el suelo y bueno hay gente que sabe que yo trabajo de esta manera y por ahí me llaman y si se da y se puede por ahí la voy a buscar”.

¿Gran parte del trabajo una vez que tenes la forma es el lijado?

“Si me lleva cuatro meses una escultura, dos me las pasó lijando más o menos, el brillo que le saco a la madera es el brillo natural de la madera, no les pongo barniz, no le pongo nada. La gente cuando esta frente a la obra dice pero no puede ser que no tenga nada, esto es la madera al natural.”

¿Estas incursionando en otros materiales?

“Estoy trabajando en aluminio algunas cosas”

¿Te han propuesto trabajar dentro del plan de urbanístico que está desarrollando el gobierno comunal?

“Me invitaron a presentar algunas propuestas, eso me pone muy orgullosa, se trabajaría en un mas resistente al aire libre, como la fibra de vidrio, pero es un proyecto por ahora.