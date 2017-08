Toto González: “están todos los clubes unidos, está pasando algo muy lindo en la Liga de Futbol.”

La Liga de Futbol de nuestra ciudad, muchas veces fue noticia por peleas, falta de recursos, problemas y demás, por eso es importante y destacable poder contar y compartir con todos, que en la actualidad, a pesar de las dificultades económicas, la Liga crece y crece porque se logró dejar de lado las mezquindades, los fanatismos y tirar todos para un solo lado, con un solo objetivo, el crecimiento del Futbol de Baradero.

Pero nada de esto es por casualidad, para que estas cosas pasen es necesario un líder, y desde hace un año Jorge “Toto” González, es quien preside este grupo de dirigentes, con la humildad y el compromiso necesario para poder unir y pensar en positivo.

BTI dialogó con “Toto”, quien representa al Club Fundición, sobre la actualidad de la Liga de Futbol de Baradero.

¿Se han hecho en la Liga pequeñas grandes cosas que hace un tiempo eran impensadas?

“Estuvimos pintando, arreglamos lo que era la oficina de la secretaría que teníamos un escritorio que estaba todo roto, conectamos internet, tenemos una computadora, podemos cargar todo lo que es el registro de jugadores en el sistema COMET que es un sistema que viene de FIFA, hoy estamos haciendo todo acá en Baradero.

Compramos 20 sillas, agrandamos la mesa un metro y medio más, tenemos la idea de hacer todo el baño nuevo que está bastante deteriorado y con la colaboración de varias personas que nos están ayudando y de a poco vamos sumando”.

¿Cómo se logró este cambio?

“Todo esto se hizo a través de que se juntó un grupo de personas y estamos trabajando todos unidos, antes se hacía todo desde los clubes, la Liga de Futbol no hacía nada por ellos, pero desde que nos juntamos empezamos hacer todo nosotros. Nos pusimos en contacto con la Federación Norte, también con el Concejo Federal, sabemos cómo es el manejo y venimos trabajando desde la Liga con los clubes como se debe hacer”.

¿Además como institución se tiene un dialogo fluido con la Federación Norte y el Consejo Federal de AFA?

“El sábado fue la reunión mensual de la Federación Norte en la cual se trataron todo los temas del sub- 15, sub-13, todo lo que tiene que ver con Federación. Hace como quince días atrás estuvo gente de la Federación Norte reunida exclusivamente con nosotros.

El trato con el Concejo Federal de AFA con nosotros es bueno, el tema es que hay un conflicto entre ambos por intereses que nos tienen a la ligas en el medio y en las cual no tenemos nada que ver nosotros”.

¿Se volverá a competir con los combinados?

“Federación Norte organizó el torneo sub-15 el cual arranca el próximo 26 y en la Liga de Baradero tenemos la cuenta pendiente de armar nuestros seleccionados, todavía no lo hacemos por razones económicas, preferimos arreglar primero la liga y después hay una unión de ligas que también esta tras la organización de un torneo sub- 15 pero de eso todavía no hay nada”.

¿Están impulsando que las ligas incorporen el futbol femenino?

“El futbol femenino viene impulsado de la Conmebol por lo que yo tengo entendido y con las Ligas que tengan el futbol femenino colaboran económicamente en cuanto a la infraestructura, nosotros intentamos armar el seleccionado sub 15, pero las chicas no respondieron y tuvimos que parar porque no había más de 10 o 12 chicas”.

¿Cuánto hace que estas presidiendo la Liga?

“Nosotros arrancamos en Junio del año pasado y estuvimos hasta Febrero y ahí en Febrero renovamos porque la fecha de asamblea en Liga es en febrero y ahora si vamos por nuestro segundo mandato. Por suerte todos los clubes nos apoyan, están todos unidos, no hay conflictos, la verdad está pasando algo muy lindo.”