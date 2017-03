Touzet: “la situación es brava, la empresa presentó un preventivo de crisis”

El Secretario General del SOERM, Carlos Touzet, confirmó esta mañana que la Empresa Ingredion presentó un preventivo de crisis y quiere reducir personal.

La medida adoptada por Ingredion sorprendió al sindicato ya que si bien se venía barajando la posibilidad nunca pensaron que llegaría a hacer esta presentación porque tuvo superávit los últimos dos meses del 2016 y con retiros voluntarios habían bajado la cantidad de empleados.

Touzet fue cauto y dijo además que es una medida que están adoptando muchas empresas antes de las paritarias.

¿Qué está pasando en Ingredion?

“Esto viene de hace ocho o nueve meses o sea la empresa nos planteó la necesidad de rebajar aproximadamente 50 trabajadores, nosotros le planteamos que no que no queremos que se toque a nadie. La empresa abrió el retiro voluntario ofreciéndole plata a la gente y se ha logrado sacar unas veinte o treinta personas.

Quieren reducir puestos de trabajos, donde se trabajaba con tres, que se trabaje con dos, donde se trabajaba en tres turnos, que se trabaje en dos, un montón de cosas que nos fueron plateando y que dentro de todo las fuimos peleando, pero hace unos pocos minutos me llego la información que la empresa planteó un preventivo de crisis en la ciudad de La Plata”

¿Te sorprende esta medida?

“Es raro ya que si más o menos estamos llegando a la cifra que ellos decían que tenían que reducir y hace un mes o dos tomaron veinte y cinco personas, como una empresa que esta con preventivo de crisis hace eso, sabiendo también que en Noviembre o Diciembre le dio superávit, que anduvo bien dentro de cómo venía, ahora nos encontramos con esta noticia no sabemos cuál es el tenor de la presentación, porque nos llegó solamente esa información, cuando nos citen ahí veremos”.

¿Qué han hecho desde el gremio ante esto?

“Yo ya les comunique a los abogados nuestros la situación, ellos me explicaron que es una cosa que se están plateando en muchísimos lados –antes de las paritarias empezaron muchísimas empresas con las mismas presentaciones-, como si fuera un modus operandi de todos, pero bueno tampoco uno puede desoír todo esto, tiene que tomar las medidas, tiene que estar alerta y ver qué es lo que se pueda sacar”.

¿Es verdad de la empresa está vaciando los galpones y pone la mercadería en otro lado?

“Ellos tienen un galpón grandísimo en San Pedro lleno, acá tienen los conocidos en la entrada de la ruta, tienen en General Rodríguez, que hacían llevaban para allá cargaban cuando tenían que exportar- como tiene que salir de fabrica-, lo traían de vuelta, lo embalaban ahí y lo sacaban. Cuando nosotros hablamos le preguntamos, ustedes que quieren hacer reducir costos o quieren sacar gente, porque acá lo están agrandando, lo llevan para allá, lo traen para acá, le están pagando- porque sabemos lo que le están pagando por cada rejilla y ustedes nos están diciendo que quieren reducir los costos o es lo que nosotros pensamos siempre que ustedes quieren reducir personal”.

¿Cuando son las paritarias?

“Nosotros las paritarias las pedimos al Ministerio de Nación por nota, la presentamos el 3 de Febrero para cumplir con la parte legal y hasta el día de hoy no nos llamaron, pero ahora con esta noticia va a cambiar la conversación, no va a ser lo mismo que íbamos a plantear”.

¿Qué crees que puede pasar?

“Después de lo que pasó con Atanor, dos días antes o tres hablando con las autoridades, con el gremio, con todos y la salida que hubo, uno puede pensar en cualquier cosa, no se puede creer en nada”.

¿Para qué la gente comprenda que es un preventivo de crisis?

“Este preventivo de crisis puede ser que este por cerrar la empresa, puede ser que con esta cantidad de gente no puede trabajar y para hacerla viable precisa trabajar de otra forma, para mí va por ahí, es algo grave que ellos lo tienen que demostrar, con números, con todo. Pero si vos tomaste 25 personas hace dos meses es medio raro que hoy tengas un preventivo de crisis”.

¿Cuál es el mensaje para el trabajador y el pueblo en general?

“Yo les diría a todos que acompañemos al trabajador- no solo al de Ingredion- sino en general que está preocupado, porque la situación es brava, la empresa presentó un preventivo de crisis, no es tan fácil y a veces necesitas del apoyo, la comprensión, porque hay gente que le empieza a trabajar la cabeza y encima si puede perder el trabajo o no, lo pueda afectar en la salud, pero yo lo digo por experiencia porque lo hemos vivido, lo hemos pasado, ha sucedido, hemos conocido casos, pero otra vez hemos salido adelante, es difícil, no es lindo pasarlo, pero no hay que caerse, que con voluntad, con ayuda, con apoyo, tenemos que salir adelante creo yo.“