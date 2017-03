Touzet: “Lo bueno es que nos vamos a reunir con la empresa a debatir punto por punto”

El Secretario General del SOERM, Carlos Touzet se mostró optimista al llegar el fin de una semana de muchas negociaciones.

Afirmó que se logró abrir un canal de diálogo directo con la empresa para tratar de llegar a un acuerdo, dijo además que según su apreciación no llegaran a despedir la gente que anunciaron en un principio.

¿Como a sido esta semana de negociaciones?

“En el ministerio no hemos adelantado mucho con la empresa, hemos planteado privadamente cada cual su posición y después en la mesa de diálogo también la exposición de cada uno, nosotros expusimos los argumentos que teníamos de acuerdo a lo que nos habían presentado ellos, una vez que el lunes recibimos la documentación, la estudiamos, la miramos y le fuimos contestando en la mesa, lo que hoy se tradujo en una presentación formal ante el ministerio”.

¿Que plantea la empresa?

“Ellos plantean que tienen que sacar cierta cantidad de gente, nosotros les rebatimos esos argumentos porque sabemos que no van a llegar a trabajar con la cantidad que ellos quieren, nosotros antes de llegar a conocer esto le habíamos dicho que por lo que uno sabía vienen por el convenio, la flexibilización y vienen por el gremio. Hay cosas hasta erróneas porque dicen que nosotros cobramos el 150 % los sábados, cuando nosotros- desde que yo estoy, por lo menos-cobramos el 50 % por ley como cobra cualquier trabajador, que quieren rever las vacaciones, que es una empresa que precisa en la época de verano, que es cuando más se vende y precisa las vacaciones no en el verano, sino extenderla- y si es lo que está en el convenio- las vacaciones nuestras nos la dan durante todo el año. Después que tienen que reducir personal, que hay sectores que no hay flexibilización, hemos planteado como trabajar con la polivalencia que presentaba la empresa y nosotros le hacíamos algunas correcciones, están los aprietes que no nos dejan trabajar y lo dijeron ellos mismos. Después los balances que presentan en el 2014- 2015 no tienen pérdidas, tienen superávit”.

¿Ellos dicen que tienen perdidas?

“Ellos dicen que tienen perdidas en este periodo, en este periodo el balance que ellos han presentado no es un balance avalado, ni auditado o sea que es un balance que se presenta, que una vez que esta situación ya se termino, pueden decir que se equivocaron y se audita otro balance. El balance verdadero es el que vos te haces responsable, que está firmado, auditado y todo”.

¿Siguen pidiendo achicar el personal?

“Quieren un montón de puestos, un montón de cosas, lo importante que hemos conseguido después de esta audiencia es que nos vamos a empezar a reunir, nos vamos a reunir mañana y ahí vamos a empezar a debatir punto por punto, presentará cada uno sus propuestas, ellos dirán que es lo que quieren ellos, nosotros les diremos que es lo que queremos nosotros, nosotros hemos dialogado siempre, a veces hemos arreglado en mayo los aumentos”.

¿Entonces hay posibilidades de llegar a un acuerdo?

“Ellos quieren recortar las cosas que se han conseguido a lo largo de tantos años, pero esto no es nuevo, en el año cerca del 90 también se hizo una presentación de preventivo de crisis en el ministerio de nación, pero el ministerio nunca le dio curso, porque les presentaron unas listas con gente y el sindicato dijo esas listas van a un cofre, no se ven y el ministerio nunca le corrió vista después y después empezaron a dialogar y se juntaron, algunas cosas sacaron, otras pusieron, otras arreglaron y siguió y no pasó nada. En el 2000 pasó lo mismo no hubo preventivo de crisis pero también se fueron mechando y sacando cositas del convenio y ahora pasa lo mismo. Vos fíjate que los convenios de hace muchos años la cantidad de hojas que tenían y ahora tenemos un librito que no tiene ni 10 páginas, chiquitito”.

¿A partir de ahora comienza la negociación, sos optimista?

“Para mi nada que ver de la cifra de achique de puestos de trabajos de la que se habla, ojala que no esté errado, si consiguen flexibilizar ciertas cosas que tenemos que empezar a ver puntual qué es lo quieren, hasta donde podemos ceder, adonde podemos poner un resarcimiento, si ellos consiguen esas cosas que son razonables, lógicamente que nosotros no vamos a firmar nada que no esté avalado por la gente en la asamblea que en definitiva es la verdadera dueña de esto.”