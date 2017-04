Touzet “Nosotros seguimos, tratamos de dialogar, yo no quiero que a la gente la echen”

El jueves dio una entrevista exclusiva a este medio el Gerente General de Ingredion Argentina, Pablo Héctor Pla, quien se refirió a la situación de las plantas de Baradero y Chacabuco, siendo terminante al decir que de no existir un acuerdo con el gremio para la adecuación que implica reducción de personal, las fabricas se cierran.

Esto generó el enojo de algunos integrantes del SOERM quienes no coinciden con lo expuesto por Pla y cargaron la culpa al mensajero, es decir a BTI, que informó textualmente lo dicho por el responsable máximo de Ingredion.

En la mañana del viernes, antes de emitir la nota radial grabada por FM Diferente, llamamos al Secretario General de SOERM, Carlos Touzet y le sugerimos que escuche la entrevista ya que luego hablaríamos con él al respecto.

¿Carlos qué opinas sobre lo dicho por Pablo Pla?

“Primero quiero decir que todo esto se empezó a decantar de hace un tiempo a esta parte cuando el mismo presidente dijo que hay hacer convenios más modernos, con más flexibilidad y nosotros tenemos un convenio moderno y bastante bueno porque lo reconoce en la nota hasta el mismo Pla”.

¿El habla de una cifra de puestos de trabajo en la adecuación, aunque reconoce que se fue mucha gente con el retiro voluntario?

“Ellos ahora en estos momentos van por nombres. Es decir, hubo gente que pidió irse y no los retiraron, hasta el día de hoy la fábrica tiene 90 empleados menos que el año pasado, más las 34 que se fueron en Marzo que estaban tercerizados o sea que estamos hablando de 125 personas menos y ahora ellos quieren sacar algunos nombres, otra cosa no puedo pensar, está bien por ahí me equivoco, pero no creo equivocarme en ese sentido”.

¿Supongo que todo lo que expresa en la nota es lo que se viene hablando en las reuniones. O se cortó el dialogo?

“No, no, nosotros nos venimos reuniendo, nosotros no tenemos problemas, ellos quieren bajar los costos, quieren bajar el número de cantidad de gente- ya lo han bajado- entre todos somos cerca 600, 125 personas creo que estamos un 25% menos de la dotación, ahora los costos, nosotros no tenemos problema de alguna categoría nueva, estamos estudiándola, porque nosotros estuvimos dialogando con ellos, les dijimos : ustedes quieren sacar gente de acá a ver explíquennos cómo se va a trabajar en ese puesto, cómo van a trabajar en este otro puesto, eso fue estas últimas dos reuniones, una reunión de tres o cuatro horas por Baradero, una reunión de tres o cuatro horas hablando el tema de Chacabuco y nosotros con argumentos y en muchos de los lugares les quedó la duda y ellos lo marcaron, lo señalaron y se lo llevaron para reveer para la próxima reunión. En la próxima reunión nosotros vamos a tener que presentarles a ellos cual es nuestro panorama y cuanta gente podemos trabajar o no”.

¿Algunos compañeros del gremio sostienen que los sueldos que dice el Gerente no son reales, es así?

“Nosotros tenemos un sueldo la categoría más alta de 123 pesos creo que estaba, después tenés la antigüedad, por cada año de trabajo un punto de antigüedad, pero hoy si vos agarras la gente que se fue y la gente que queda, de 60 años y de 62 deben quedar tres o cuatro en Baradero o sea que esos salarios bajaron entre un 40 %, es decir que bajaron la dotación, bajaron los salarios más altos, que hoy hace que les hayan bajados terriblemente los promedios de salarios, Chacabuco tampoco tiene gente de tanta antigüedad, son pocos, con toda esa gente que se fue ,han reducido muchísimo los números”.

¿También planteó que la empresa necesita mayor compromiso de los empleados y que el gremio es reticente a las sanciones disciplinarias?

“Nosotros no tomamos ningún empleado, lo toman ellos, lo analizan ellos, segundo ellos -muchas veces nosotros lo hemos criticado- que no hacen antecedentes, si hay un tipo que faltó tantas veces y vos nunca lo apercibiste, no lo amonestaste, no le diste algún día de suspensión, miramos y tienen el legajo limpio porque vos nunca le hiciste nada y yo lo tengo que defender porque es mi función, yo no puedo dejarlo. Todos tenemos que involucrarnos en esto”.

En otro de los puntos hace referencia a la falta de colaboración en la polivalencia, por lo que entiendo es que un trabajador pueda cubrir a otro de otro sector que no es el de él. ¿Vos qué opinas al respecto?

“Eso estuvo siempre en nuestro convenio, está desde el año 90 y en él año 2006 se siguió poniendo en el convenio nuevo, cuando nosotros entramos- porque la polivalencia creaba rechazo-, es como toda cosa nueva, porque la polivalencia está del 90 pero no se había aplicado nunca. Entonces la fábrica misma nos planteó y nos traían los argumentos para hacer una interpretación que fue lo que se hizo en el 2012. Lo que se buscó es decir que el que estaba en la otra punta en Baradero 1 o el que está en la descarga de Maíz, la polivalencia era que se fuera cubriendo en los lugares afines, se suscribió en cuatro lugares y ellos en el preventivo de crisis dicen que eso que se hizo en el 2012 en vez de facilitarle, los perjudicó”.

¿Vos siempre sostuviste que la compañía lo que busca es modificar el convenio de trabajo, que no hay riesgo de cierre?

“Yo dije que para mi venían por el convenio y yo te digo que para mí no se cierra la empresa pero que se yo. Yo lo dije en los medios y se los he dicho a ellos personalmente nosotros no vamos a volver al año 30 muchachos, no vamos a entregar la lucha de tantos años, hasta ahora los únicos que están poniendo el hombro, le están sacando la gente, les quieren bajar el convenio, le quieren bajar los sueldos es a la gente del SOERM nada más, hasta ahora, lo otro no lo veo”.

¿Como sigue todo esto, quedan pocos días de negociación?

“Nosotros seguimos, tratamos de dialogar, de llevar la cosa de mejor manera, tratando con argumentos de buscar alternativas para lograr un consenso. Hay cosas que tenemos razón nosotros, porque ellos mismos lo han reconocido y se lo han llevado como deber ¿Cómo van a hacer para trabajar en este lugar con esto y con aquello?.

Nosotros queremos defender la mayor cantidad de puestos, pero lo queremos con argumentos, tratamos de salir adelante con el menor daño posible, yo no quiero que a la gente la echen. Los tiempos se acortan, la conciliación termina el 27- el jueves que viene-, nuestros pasos lo decide la asamblea, nosotros somos un mero representante de los afiliados.”