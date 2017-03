Touzet: “quieren bajar los puestos de trabajos, quieren ajustar el convenio”

El viernes, uno de los oradores más esperado en la sesión extraordinaria del HCD, fue Carlos Touzet, Secretario General del SOERM, quien explicó cuál es la situación de Ingredion, luego de haber asistido a la reunión en el Ministerio de Trabajo en la ciudad de La Plata junto a los intendentes de Baradero y Chacabuco.

Touzet, pidió el apoyo de los funcionarios, recordó lo ocurrido en Hisisa, donde era Secretario General de SETIA, contó lo que le dijeron los representantes de la fabrica y dejó entrever sus sospechas de que se esté acondicionando la planta para vendérsela a Arcor.

“Quiero agradecerles a los Concejales que nos hayan permitido traer la palabra, traer la problemática nuestra, nosotros representamos a los trabajadores por eso estamos al frente para acompañarlos, por eso venimos a traerle la problemática a ustedes porque ustedes que son los representantes del pueblo, son los elegidos del pueblo y son los que tienen que llevar nuestros problemas a los lugares que corresponda.

Yo escuchaba a Concejales decir que esta película ya la habían visto, yo la viví, escuche decir al Concejal Sanzio que tiene suspensiones en SMATA, nosotros empezamos así- por ahí no nos dábamos cuenta, estábamos contentos en nuestra casa, cobrábamos el sueldo completo-pero llegó un momento que la realidad se nos vino encima.

Por eso yo pedí hoy en la manifestación que todo el pueblo acompañe, que todo pueblo apoye al trabajador, a su familia principalmente, porque esto no es fácil, es difícil, hay gente que soporta- que es muy fuerte-y hay gente que es débil, yo he visto compañeros enfermarse, pasarla mal, no nos morimos, pero nos costó, todos salimos adelante, fuimos 380 trabajadores que salimos a la calle sin un peso, pero igual salimos, con la ayuda de la familia, con la ayuda de la ciudad, con la ayuda de los compañeros, por eso es que yo le pido principalmente que nos acompañen.

Nosotros nos planteamos numerosas veces a la empresa y le preguntamos si venían por los convenios, si venían por los puestos de trabajo o verdaderamente venían para reducir los costos porque había actitudes que tomaban que nos llamaban la atención, nosotros hoy tuvimos una reunión con la empresa, las paritarias la habíamos pedido el 3 de Febrero y nos pidieron tratar el tema de paritarias para fines de Febrero para que les diéramos tiempo y ayer nos desayunamos que habían planteado un preventivo de crisis, un preventivo de crisis que se ve que ya lo venían haciendo hace mucho, porque aunque no lo pudimos ver observamos una tremenda carpeta que no se hace en un día, sino que lleva mucho tiempo.

Nosotros fuimos con los Intendentes tanto de Chacabuco como de Baradero a hablar con el ministro, porque lo que planteaba la empresa es que no podían trabajar, que no se podían movilizar, que les costaba y nosotros no le paramos nunca, no tuvimos un solo despido, los convenios- lo salarios que hemos conseguido en los últimos años- habíamos puesto una clausula de ajuste automática porque veíamos que la situación se tornaba cada vez más difícil. Que quiero decir con esto que nosotros no pedimos locuras, cuando pedimos el 35% nos dieron el 31, 5 pero con la clausula nos dieron un 3, 1 % más y al final coincidió en un 34 % y monedas, ahora calculamos un 35% y estamos ahí, lo que hemos pedido o hemos conseguido es totalmente razonable para estos tiempos que corren, pero lamentablemente mientras esperábamos que pasaba con la reunión que tuvieron los directivos, nos llamaron y nos dijeron abiertamente que ellos quieren bajar los puestos de trabajos, que ellos quieren ajustar el convenio, hay un artículo donde están todas las categorías, que no lo quieren es el artículo 2. Nosotros los domingos o feriados recibimos la horas al 150 %, quieren volverlas al 100%, nosotros les dijimos que queremos igualdad de trato, defendernos vamos a saber defendernos, nosotros pedimos igualdad de trato, imagínese que tienen un estudio como Funes de Rioja que abre cualquier puerta de cualquier gobierno, quieren la polivalencia, la polivalencia está firmada en el convenio nuestro, nosotros hicimos una interpretación de esa polivalencia, si hoy nos falta una persona porque llamó una hora antes de su ingreso, ese día el grupo de trabajo se hace cargo, hemos sido flexible en muchas cosas porque a veces tenes que ser flexible, se han retirado un montón de compañeros que estaban en condiciones, que podían hacerlo, para dejar el espacio a la otra gente que les faltan muchos años. Es difícil salir, la situación por la edad que tiene esa gente, por eso nosotros nos vamos a defender.

Ellos mismos hicieron un diagrama de cuanta gente precisaban sacar, de que lugares querían achicar, también me llego el rumor que la quiere comprar ARCOR y me pregunto no nos estarán vistiendo la novia para entregar la fábrica con menos gente, porque tenemos también que pensar esas cosas.”