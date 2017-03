Touzet: “siempre hemos arreglado, esperemos que esto no sea la excepción”

El experimentado Secretario General del SOERM, Carlos Touzet, habló con BTI sobre lo sucedido dentro de las últimas horas con el conflicto laboral que están atravesando los refineros.

Touzet quien siempre se mantiene optimista y en busca de encontrar soluciones a través del dialogo, ha contado, desde el primer momento en que se desató la crisis, como serían los pasos y no se ha equivocado. Anunció que sería rechazado el Preventivo de Crisis y dijo cual es el fin que persigue Ingredion con todo esto.

En medio de la Conciliación Obligatoria, se aleja del cotillón mediático para centrarse en sacar adelante esta situación.

¿Podríamos decir Carlos que en la audiencia del miércoles sucedió de todo en pocas horas?

“En realidad los motivos que expresaba la empresa eran ajenos a ellos, que se debía a la suba o baja de ventas, costos, que no hay nada externo que no haya podido ser previsto por la empresa para dar lugar al preventivo de crisis. Y ahora ellos sostienen que para que las dos plantas sigan funcionando necesitan cumplir con ese dispositivo que ya se había planteado en el ministerio y dice que ayer mismo iban a comenzar a mandar los telegramas disponiendo la desvinculación del personal de una lista que ellos habían presentado el 2 de Marzo, entonces ante eso nosotros expusimos que los argumentos expuestos eran los mismos que habíamos dicho nosotros que no estaban dadas las causas- que ni siquiera nos habían mostrados los balances- para un preventivo de crisis y que lamentábamos la actitud que había tomado la empresa cuando estábamos hablando de dialogo y que unilateralmente nos quisiera mandar los telegramas, entonces nosotros le comunicamos que a partir de ese momento íbamos a parar las dos plantas por tiempo indeterminado, ante eso el ministerio agarra y resuelve dictar la conciliación obligatoria por 15 días hábiles a partir de ayer, que creo que se vence el 19 o el 20 de abril”.

¿Cómo es el tema de la lista donde aparecen los nombres las personas que supuestamente piensa despedir la empresa?

“Ellos le entregaron una lista al ministerio, cuando el ministerio nos hace el traspaso de toda la documentación para que nosotros los estudiemos y diéramos los argumentos que consideráramos ahí vienen también las lista de los empleados, nosotros dijimos no, no la vamos a mirar, no la vamos a ver, nosotros no somos los que molestan, nosotros no nos vamos a meter, no vamos andar preocupando más a la gente. Después se fueron encargando ellos de alguna forma u otra que la lista salga para generar miedo, para que la gente se vaya, eso también se lo hemos planteado en el ministerio, que eso no estaba bien, cuando ellos mismos piden especial reserva de esa lista o de los nombres por las causales que pueden llevar adelante y después la estaban difundiendo de una forma u otra, los llamaban para decirles que estaban la lista y ya la pasaron por todos los celulares y se viralizó generando temor en el trabajador”.

¿Adónde apunta la readecuación que publicita Ingredion?

“Ellos vienen más por la flexibilización, los convenios, bajar los sueldos y alguna reducción ellos también quieren, pero cuantos 10, 15 o 20 personas pueden sacar, porque somos pocos, hoy estamos hablando en estos momentos- no sé mañana- de 70 personas que se retiraron, 70 personas menos que ya no están trabajando en Refinería de Maíz, ¿por qué?, porque en el 2015 se retiraron con ese sistema 23 personas e ingresaron 22 es decir que ya ahí hay uno más que se fue, ahora se fueron 70 y el 1 de Abril, porque ya le han comunicado a los eventuales- 24 en Chacabuco y creo que 10 acá- con ciento cuatro personas menos van a estar trabajando, que reducción de costo han hecho y de los 70 ponele un 90% son gente de muchos años, que tenía 35, 38, 40 o 42 años de antigüedad, eso sueldos bajan los costos, han hecho mucha reducción y han bajado muchos los costos y ellos mismos cuando presentan los balances ponen que en el 2016 el balance registró un aumento en los costos laborales de un 29,4 %, cuando cualquiera que daba los índices del costo de vida el año pasado- porque el INDEC no estaba, empezó a funcionar en Mayo- te daba 42, 40, 38, con el mínimo la consultora que dio más baja redujeron en un 10 % los costos laborales. Los costos nuestros seguros no fueron los que detectó el preventivo de crisis”.

¿Dentro del paquete también intentan hacer desaparecer al SOERM?

“Si por ellos fuera ,sacar el sindicato- S.O.E.R.M- sería lo ideal, sería llegar al objetivo máximo que ellos se proponen”.

¿Por tu experiencia crees que hay maneras de destrabar el conflicto?

“Nosotros ayer firmamos las actas y cuando salimos de la empresa no había nadie, ya se habían retirado, nosotros queremos dialogar, yo pienso que se va destrabar en el dialogo, en las categorías, en ver qué punto de encuentro podemos encontrar para que se destrabe esto. Para mí se va destrabar más ahí que en otro lado”.

¿Como sigue esto?

“La situación sigue igual que antes, hay que seguir luchando, hay que seguir dialogando, hay que seguir buscando puntos de encuentro y yo pienso que podemos salir adelante, en cinco años hemos salido adelante siempre, con marchas y contra marchas y de una forma u otra siempre hemos arreglado, esperemos que esto no sea la excepción. “