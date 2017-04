Touzet:”si nos tocan a un compañero vamos al paro directamente”

En horas de la tarde de este jueves, los trabajadores de Ingredion recibieron la noticia de que la empresa había rechazado el pedido de una conciliación voluntaria para seguir negociando y a partir de las 00 Hs. de este viernes, ambas partes quedan librados para actuar unilateralmente.

Los responsables de Ingredion continúan con la intención de aplicar el llamado plan de adecuación a pesar de la cantidad de retiros voluntarios que se efectivizaron en los últimos meses y sostienen que de no aplicarse las plantas de Baradero y Chacabuco se cierran.

SOERM si bien nunca aceptó esta imposición empresarial, trató de conciliar analizando y ofreciendo diferentes propuestas en reuniones privadas y audiencias en el ministerio de trabajo, pero nada prosperó.

En la jornada de hoy, SOERM no tomará medidas hasta que llegue el primer telegrama de despido, si esto se produce inmediatamente pararán Baradero y Chacabuco.

Pablo Pla, Gerente General de Ingredion Cono Sur, dijo a este medio la semana pasada que una vez librada las parte ellos procederán a ejecutar el plan de adecuación (despidos).

Ante esta grave y difícil situación que viven los vecinos refineros, hablamos el jueves por la mañana con Carlos Touzet, Secretario Gral. de SOERM quien expresó.

“Las reuniones que estuvimos haciendo son reuniones privadas digamos, lo hicimos en el ámbito del ministerio pero privadas donde no interviene el ministerio, ellos nos presentaron una estructura, nosotros le presentamos otra contra estructura de acuerdo a lo que nosotros veíamos, por la cantidad de gente y argumentando, buscando puntos de encuentro para tomar la mejor decisión que cause el menor daño posible a ambas partes. Después nos dieron un bosquejo de lo que ellos quieren del convenio colectivo, que eso no lo estudiamos, porque necesitas un tiempo más importante, pero bueno ayer le preguntamos cómo estamos y nos dicen que no, que le falta gente, que si no van a tener que mandar telegramas y bueno entonces no tiene mucho sentido lo que venimos hablando, dialogando, dos meses prácticamente”.

¿Vos crees que van a seguir achicando personal, cuanta gente ya se fue por voluntad propia?

“De los que trabajaban hace un año atrás hay ciento y pico de trabajadores menos, no serán a lo mejor lo que ellos quieren. Hoy en Baradero el personal nuestro son 231 personas, teníamos 300 y pico el año pasado cuando hicimos las elecciones. Para mí les va a faltar gente, pero no sé si tienen que justificar algo, nosotros no nos quedamos en la reunión que tuvimos con ellos, nos seguimos moviendo en otros ámbitos buscando apoyo. El número del personal lo bajaron, los costos también los bajaron, entonces qué sentido tiene lo que se hizo”.

Además ustedes les explicaron que si siguen sacando gente la planta no puede operar, ¿es así?

“En algunos sectores de la planta no pudieron envasar porque no tenía personal idóneo, como se habían ido, podías traer de otro lugar alguno, pero no tenían idóneos que supieran envasar y uno o dos turnos tuvieron que dejar sin envasar porque no había gente que supiera trabajar. En otros lados tuvieron problemas con los electricistas porque no hay electricista, por eso te digo ya se empieza a sentir la falta de la gente. Yo creo que ya superamos la cantidad de gente que ellos estaban pretendiendo”.

¿El mandato por asamblea es el paro en caso de despidos?

“Nosotros si nos tocan a un compañero vamos al paro directamente, no se necesita asamblea, la única defensa nuestra es un paro, es lamentable porque por diez o quince no sé cuando pueda faltarles tengamos que vivir todo esto”.

¿Reafirmas lo que siempre dijiste, que vienen por una lista de nombres concretos?

“Yo creo que vienen por los nombres, porque te digo hoy en la planta hay ochos que se quieren ir y les dijeron que no. Si no llegaron a la cantidad que en vedad no sé cuánto es, porque no nos dijeron cual es el número final que ellos quieren, hay ochos que se quieren ir y le dijeron que no.”

Esta presión sin duda afecta psicológicamente y también afecta a la confianza entre empleador y empleado

“Yo creo que hicimos el esfuerzo, buscamos los caminos mediante el dialogo y vos notas que del otro lado te ignoran, para volver a tener confianza va a pasar mucho tiempo, va a ser difícil que el trabajador vuelva a confiar en la empresa”.