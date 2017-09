Trabajadores de Germaiz a la espera de la resolución de la justicia

El tiempo sigue corriendo y los tiempos de la justicia se hacen eternos para los trabajadores de Germaíz, la planta aceitera de Baradero que lleva 17 meses parada y la gente sin cobrar.

Actualmente, existen dos empresas que están siendo evaluadas y esperemos que pronto puedan definir cuál de ellas se hará cargo de Germaíz y sus olvidados empleados.

Los delegados, Tejera Martínez y Rubén González, quienes jamas dejaron de pelear , están siguiendo paso a paso este “largo” proceso, con la esperanza de que antes de fin de año la ex Germaiz vuelva a producir;

¿Ha habido alguna novedad?

“La noticias siguen iguales, estamos en lo mismo, porque los plazos legales para nosotros son lentos, pero bueno hay que seguir esperando unos días más, esto está hoy en una junta evaluadora, se están evaluando todas las propuestas que presenta Demierre y que presenta la empresa Huanguelen- están en puja las dos-y tenían 30 días, así que hay que esperar hasta fin de mes y tal vez unos días más y esperemos que sean los últimos para ver que resuelve la junta evaluadora”.

¿Son dos empresas las que están dispuestas a reactivar la fabrica?

“La empresa oleaginosa Huanguelen que es aceitera, esta para el lado de Bolivar por ahí y esta empresa está trabajando en el tema, sigue avanzando, siguen presentado todo lo que le piden. El miércoles estuvo el propietario de Huanguelen con sus asesores, la junta evaluadora y los síndicos, también estuvo también Martín Demierre visitando la planta de Baradero y el jueves estuvieron en la planta de San Justo y de ahí harán la evaluación esta gente y harán las presentaciones correspondientes ante la jueza”.

¿Ustedes desean que quede en manos de la gente de Huanguelen, debido a los problemas que tuvieron con Demierre?

“Cuando se fue este empresario de Huanguelen de la planta de Baradero se comunicó conmigo y me dijo que él está avanzando todo lo más rápido que puede, con la intención de que le den el ok, nosotros queremos trabajar y que esto se ponga en marcha, después vemos como es el tema.”

¿Se hace dura la espera?

“Hace 17 meses que estamos sin percibir sueldo alguno, ojala que este plazo, esta espera agónica tenga buen resultado final, porque si no, no serviría de nada la espera, la lucha, pero ojala que no sea así y tenga un final feliz”.