Tristeza por el fallecimiento de Viviana Vigil a los 58 años

Rodeada de familiares y amigos, falleció esta noche en Buenos Aires Viviana Vigil, como consecuencia de una enfermedad que la aquejó durante los últimos meses.

Se fue una de las principales figuras de la música tradicional y folklórica Argentina, y sin duda la más importante de San Antonio de Areco.

Su última presentación fue en el Festival de Baradero en la edición 2017.

Viviana nació en el viejo y tradicionalista pago de Areco; era cantante de la música folklórica y tradicional de Argentina, siendo también reconocida en el ambiente del Tango.

Grabó su primer disco en el año 1975 y se consagró en el Festival de Cosquín en 1981. Cantó con la orquesta de Mariano Mores y junto a él realizó su primera gira internacional en la década de 1980 que la llevó hasta Japón. Su voz limpia, fresca y bella logró junto a su apasionada entonación atraer al público.

Tenía una voz tan hermosa como adaptable a distintos climas. Fue solista, varios años, con Mariano Mores, estuvo en la Orquesta Filiberto que dirigía Osvaldo Piro, y en uno de sus CD´s, exploró nuevas armonías y estrenó un tango inédito de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, «Poema en sí mayor», que tiene una historia particular que ella relata de esta manera: ‘El tango es una pasión irrenunciable. Al folklore, a algunas milongas sureras, siempre se vuelve, pero el tango lo es todo’.

«Piazzolla compuso ese tango en febrero de 1981, en París, y a mí me llegó un poco de casualidad. El cellista José Bragato, después de la muerte de Piazzolla, me regaló unas partituras, y yo encontré dentro de ellas el poema original de Ferrer que él había escrito para ese tango y que luego nunca interpretó nadie. Le pedí autorización para hacerlo y me dijo que sí, naturalmente, pero rehízo íntegramente la letra ».

El disco «Tango», reveló una heterogénea reunión de temas que no son sino un pequeño retrato, en escala, de las afinidades musicales de su intérprete: desde Mores a Piazzolla, pasando por Lito Vitale, Eladia Blásquez, los hermanos Expósito y el Cacho Castaña de «Garganta con arena». Del maestro Mores eligió el emblemático «Uno». «Con Mores hay que cantar o cantar. Es un desafío estar a su lado. Nunca estuve junto a un músico que supiera tan exactamente lo que quiere de un cantante como él: en qué momento la emoción, en qué otro momento la fortaleza, cuándo introducir más energía o más melancolía. Es la perfección: realmente, es uno de los pocos maestros».

La carrera de Viviana arranca desde su niñez, en San Antonio de Areco, y un poco por la fuerza del paisaje y la tradición sus inicios no fueron en el tango sino en el folklore (en 1975 ganó «Argentinísima» y grabó su primer disco simple, y en 1981 recibió el premio Consagración en Cosquín).

En 1984 uno de los mayores espaldarazos a su carrera, además de la decisión de afianzarse en el tango, fue el viaje a Japón junto con Mores en su primera gira internacional. «No es un mito lo de la pasión de los japoneses por el tango. Inclusive, me preguntaban por compositores e intérpretes que a veces ni los argentinos conocen o recuerdan», recordaba la gran vos popular y tradicional Argentina.

Esta noche, se fue una de las figuras más emblemáticas de nuestro pago. Se fue Viviana, y con ella el recuerdo más sentido de todos nosotros.

Información: http://www.boscoproducciones.com.ar de la ciudad de San Antonio de Areco