Tuit y mensajes de voz se sumaron al conflicto docente en Baradero

El Semanario La Autentica Opinión en su edición impresa del viernes 31 de marzo, destacó en sendas notas, El Tuit del Director de Cultura, donde quiso de forma desubicada ironizar sobre Messi y el paro docente, un mensaje polémico que generó el rechazo de los maestros en lucha.

Por otro lado una representante de la FEB, María Laura Cassino, utilizó el sistema de mensajes de voz de whatsapp para instruir a los agremiados sobre como debía figurar un día de paro, pero que no podía decirse que era paro. Este mensaje que supuestamente era para un grupo cerrado se viralizó y alguien se lo hizo llegar a un medio nacional. Donde fue tema de debate en el panel del programa Animales sueltos por el canal América.

Evidentemente la tecnología expone y como diría un amigo una vez que entraste en la web no hay manera de salir.

A continuación ambos artículos de los colegas de La Autentica Opinión sobre el tema.

Docentes se enojaron con el Director de Cultural Municipal

Julio Ávila publicó un tuit donde comparó el conflicto docente con la sanción de la FIFA a Lionel Messi. El mensaje se pregonó a la velocidad de whatsapp.

¿Qué tiene que ver la derrota 2 a 0 de Argentina contra Bolivia y la sanción a Lionel Messi con el conflicto docente? ¿Qué relación hay entre el mal momento de la Selección de Fútbol y las diferencias entre el Frente Unido Docente y el Gobierno de María Eugenia Vidal? Nada. Pero Julio Ávila, el director de Cultura de la Municipalidad de Baradero, se encargó de buscar un punto de comparación y estalló la polémica.

El funcionario municipal no tuvo mejor idea que publicar en su cuenta de la red social Twitter el siguiente mensaje: “Sin clases podemos llegar a vivir, ahora sin Messi no creo que lo soportemos”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente los propios docentes que leyeron el mensaje empezaron a replicarlo a la velocidad de whatsapp llegando a cientos de teléfonos celulares.

Las críticas fueron al unísono. A tal punto que el propio Julito Ávila, tal como figura su nombre en Twitter, tuvo que borrar el tuit. Luego en declaraciones públicas el propio director indicó que su mensaje fue “irónico” y que los receptores del mismo no supieron interpretarlo.

En nuestra ciudad el conflicto docente se manifestó con fuerza, no solos los días de paro sino con distintas protestas y acciones distritales. Los gremios docentes junto a los maestros salieron a la calle. Realizaron distintas manifestaciones: Encuentros en Plaza Mitre y volanteada en los semáforos con una marcha hasta la Plaza Colón; una caravana docente; la semana pasada se juntaron una vez más en la Plaza Colón y este lunes concretaron la Marcha de las Antorchas.

A todo esto las negociaciones con el gobierno provincial y el Frente Unido Docente fracasaron una vez más el pasado martes y los docentes extendieron el paro por 48 horas más, medida de fuerza que se concretó el miércoles y ayer. Por eso, con los ánimos caldeados hay que cuidar mucho lo que se expresa en los medios, más siendo un funcionario público quien por falta de claridad tuvo que dar explicaciones.

Cassino pidió “disfrazar el paro” con una asamblea y aclaró: “pero no vengan”

La referente de la FEB Baradero bajó línea a los delegados y explicó que el paro sigue pero bajo la modalidad asamblea permanente. Y seguidamente dijo que los docentes no concurran a la asamblea y que retiren el formulario 115 B3.

Se filtró un audio de María Laura Cassino, referente de la Federación Educadores Bonaerenses (FEB) de nuestra ciudad, que llegó a nuestra redacción, se compartí por whatsapp, y generó un escándalo no solo en Baradero sino a nivel nacional. Sus palabras formaron parte de un informe del programa “Animales Sueltos”, con la conducción de Alejandro Fantino por América. En el debate, todos los panelistas repudiaron las declaraciones de Cassino al punto tal que Eduardo Feimann llegó a decir: “Lo que dijo esta señora es una hijaputez”.

Qué dijo Cassino: “Delegados, esto es para transmitir a todos sus grupos, a los distintos grupos de las escuelas. Tenemos algunas novedades. No podemos ir a la reunión de mañana, con un paro, o sea con una medida de fuerza en la mano. Entonces, el día del paro, del lunes, del martes, de todos los días, seguramente es un hecho que lo van a descontar. En el día de mañana, los que quieran, porque hasta el día de hoy hacen paro los que quieren; en el día de mañana, entonces vamos a seguir con paro pero no con la modalidad paro sino con la modalidad 115 B3, asamblea permanente. O sea que vamos a tener asamblea, que no la vamos a hacer, no se me van a venir a asamblea, el que quiera pasar por la entidad que pase pero el nombre de mañana y lo que va a ir en el contralor va a decir asamblea 115 B3. Pasarán por la entidad entre las 9 y las 11 de la mañana, los que quieran, y sino el lunes porque mañana viernes a la tarde está cerrado, a retirar los comprobantes. Entendieron, seguimos con la medida de fuerza paro pero no se puede decir a los medios oficialmente es paro, estamos en asamblea permanente. Cualquier cosa me consultan”. No es el único audio. Hay otro que completa: “Desde ya está decir que ese 115 B3 va también a descuento, porque ustedes saben que de una normativa que llegó a fines del año pasado, el 115 B3 va a descuento. Repito, seguimos con la medida de fuerza pero disfrazada (destaca la palabra) y no podemos publicar que estamos haciendo un paro, vamos a decir que estamos en asamblea, que estamos en consulta, hablando entre nosotros, a la espera de lo que ocurre en la reunión que va a haber entre los gremios y gobierno mañana viernes a las tres de la tarde”.

Lo primero que hay que aclarar es que no se deslegitima un reclamo por mejoras para el sector docente y que, incluso, es válido salir a las calles a protestar para ser escuchados en sus demandas. Las declaraciones lo que evidencian es que la bajada de línea es directamente no dictar clases. Por ejemplo: Resuelven 48 horas de paro pero el resto de los días de la semana escolar tampoco concurren a dictar clases porque, como dice Cassino, disfrazan el paro con asamblea. No anunciaron un paro por tiempo indeterminado pero en la práctica se traduce en sin clases toda la semana porque si no están de asamblea, realizan las acciones distritales. La polémica recién empieza y habrá que ver de qué se disfrazan.

Publicado por La Autentica Opinión (Edición Impresa del viernes 31 de marzo de 2017)