Tundis, Moreau y Donda en ANSES: “Vinimos a pedirles que anulen ya mismo el decreto”

Las diputadas Mirta Tundis, Cecilia Moreau y Victoria Donda, junto a otros dirigentes, se acercaron al ANSES para pedir explicaciones y la marcha atrás en la modificación en los haberes de jubilados, asignaciones y pensiones, a su titular Emilio Basavilbaso. “Vinimos a pedirles que anulen ya mismo el decreto”, afirmaron a los medios.

Luego de la reunión, Mirta Tundis enfatizó: “Vinimos a pedir que anulen ya mismo el decreto. No queremos compromisos, queremos hechos. Es un decreto que lo tuvieron escondido desde año pasado, lo acaban de publicar, justamente en un día donde llaman a sesiones extraordinarias para tratar tema ART. Pensaron que íbamos a estar distraídos, pero ellos no saben que todos los diputados al unísono estábamos verificando las informaciones”.

En esta misma línea, explicó: “Lo que hicieron es anticonstitucional. Por más que el jefe de gabinete venga a decir ‘son 17 pesos, son 24 pesos’, que somos oportunistas políticos, están equivocados”, y agregó: “No voy a permitir que de un plumazo cambien una ley por un decreto. Este Gobierno está acostumbrado a gobernar por decreto. No se lo vamos a permitir. Están ampliando la brecha. El 5 de enero sacaron una resolución quitándole el derecho a los medicamentos genéricos. Yo pido que sean serios y responsables. El Estado no es una empresa”.

“Cualquier juez le va a dar respuesta al jubilado reconociendo que se los está perjudicando. Mucha gente los votó y está desilusionada. El Gobierno los desprecia. Estamos en un país donde gana más un preso que un jubilado”, subrayó.

Por último, Tundis dijo: “Nos vamos como vinimos, sin respuestas. Ayer me fui indignada del Congreso y hoy lo mismo. Los jubilados nos votaron y tenemos que luchar por ellos. Lo único que están recibiendo es quita de derechos. Está el compromiso de Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Victoria Donda, que vamos a hacer las presentaciones de recurso de amparo para que se frene esta resolución”.

Por su parte, Victoria Donda, Diputada Nacional por Movimiento Libres del Sur, señaló: “Estas medidas demuestran el poco respeto a las instituciones. Tiene que haber una respuesta hoy. Porque la angustia que vive hoy los jubilados que ganan poco más de 5 mil pesos, que miran por la televisión la caradurés con la que el jefe de gabinete sale a decir que 20 pesos no es nada, y que nosotros que venimos a defender a los jubilados, somos oportunistas, es sin parangón. La insensibilidad política y social que tiene este Gobierno, es algo para revisar”.

Al finalizar, la diputada nacional del FR, Cecilia Moreau, sumó: “Todavía no tomaron la decisión de anular el decreto. Si en las próximas horas Macri no resuelve esto, vamos a ir por la vía judicial. No va a quedar acá. Vamos a hacer un recurso de amparo para que se frene la resolución y que las cosas se modifiquen para que los jubilados no tengan que estar mendigando para poder vivir”.