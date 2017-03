Última función de “Made In Argentina” en el Teatro San Martín

Dentro de los actos programados para conmemorar el Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas, se presentará este sábado a las 21.30 Hs. en el Teatro San Martín, la obra teatral “Made In Argentina”, a cargo del grupo vocacional independiente “Sueños” de nuestra ciudad, dirigido por la Profesora Adriana Giannaday, es auspiciada por la Secretaría de Cultura, Turismo, Educación y Deporte de la Municipalidad de Baradero.

La entrada es gratuita y se pueden retirar en el Centro Cultural “Arturo Umberto Illia”, miembros del Grupo Sueños o el día de la función en la boletería del teatro.

De esta forma se estará despidiendo esta hermosa obra que cumplirá con la del sabado 1, cinco funciones con gran aceptación del público.

“Made In Argentina” es una adaptación del libro Made In Lanus de Nelly Fernández Tiscornia, se estrenó en 1986 con Leonor Manso (la Yoly), Patricio Contreras (el Negro), Marta Bianchi (Mabel) y Luis Brandoni (Osvaldo) y que después fue llevada al cine con el nombre de Made in Argentina.

La historia transcurre en una democracia reciente. Cuenta el regreso, después de muchos años, de Mabel y Osvaldo que se exiliaron en Estados Unidos. Ellos simbolizan la familia desarraigada, con un Osvaldo que tiene mucha nostalgia y su mujer un justificado resentimiento. Los personajes de la Yoly y el Negro representan a quienes se quedaron, y en las dos parejas se pueden observar dos espacios geográficos representados por Argentina y Estados Unidos como lugares de sufrimiento y de pasarla mejor, respectivamente. En los encuentros, las parejas van reflexionando acerca de lo que sucedió (y sucede) acá y allá, y a pesar de los años no han sanado las heridas y los sentimientos del pasado vuelven para reconstruir qué (les) sucedió. Mabel y el Negro son hermanos, pero son los concuñados, Yoly y Osvaldo, quienes rescatan la memoria y la identidad.

Escrita con la naciente democracia en la Argentina, Fernández Tiscornia creó personajes con los que nos vemos representados dentro de un país que recién comenzaba a salir de la dictadura cívico – militar.

Es una pieza conmovedora, con una escritura con mucha descripción y acotaciones a pesar de ser teatro. Su tema fundamental es la dolencia del desarraigo tanto para quienes se fueron como para quienes se quedaron.