Un acto emotivo donde Héroes de Malvinas estuvieron presentes en Baradero

Este domingo 02 de Abril, Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, se realizó en Plaza Colon frente al Monumento que los recuerda ,construido por veteranos de guerra de nuestra ciudad, el acto en conmemoración de esta fecha tan sentida para todos los argentinos.

A las 10.30 Hs. Con la presencia de autoridades municipales encabezadas por la Intendente Fernanda Antonijevic, fuerzas vivas, instituciones, vecinos y la importante visita de Veteranos de Malvinas, dio inicio el acto con las estrofas del Himno Nacional Argentino, mientras se izó el pabellón nacional.

Posteriormente se mencionaron a los baraderenses que participaron del conflicto bélico: Edilberto Giandinotto, Carlos Alonso, Nestor Buey, Renato Asprella, Héctor Coppa, Miguel Courtade, Fernando Dolcemelo, Oscar Galván, Esteban Carlos Cardoso, Néstor González, Julio Resnich, Víctor Ríos, Daniel Giménez y Gustavo Javier Pérez .

Luego autoridades y veteranos, depositaron una ofrenda floral al pie del monumento. Acto seguido se realizó un minuto de silencio en homenaje a los caídos.

El primero de los oradores, fue el alsinero Daniel Giménez, Veterano de Malvinas, quien entre otras cosas, expresó:

“En julio de 1981, juramos a la Bandera seguirla constantemente hasta perder la vida y dijimos <Sí Juro>, eso fue lo que hicimos en aquel momento sin pensar que unos meses más tarde estaríamos en un conflicto bélico con otro país, por supuesto muy superior pero íbamos forjados como hombres, no como pibes, teníamos entre 18 y 20 años pero el servicio militar nos estaba haciendo hombres, nos estaban forjando como personas, como sociedad, con esa experiencia fuimos, ignorando lo que era una guerra, pero como hombres a defender el suelo de esa provincia, la provincia Nº 24. No estamos de acuerdo hoy en día que se hagan las cosas por medio de la guerra, buscamos la paz”, en otro tramo manifestó; “La guerra no la hace Dios, la guerra la empiezan los políticos y los soldados respondemos a ellos. Quiero homenajear desde aquí a los que quedaron el la isla a los 649, pero tampoco debemos olvidarnos que hay 780 muertos después de la guerra y nadie habla de ellos”. Para finalizar le dio la bienvenida a los camaradas que estuvieron presentes hoy en Baradero.

Las palabras de Walter Rubies, en representación del Grupo de Artillería Aerotransportado 4 Batería C. fueron el comienzo de otro acto, un acto fuera de lo protocolar y cargado de historia, donde los protagonistas de la Guerra de Malvinas estaban allí.

Walter, agradeció la posibilidad que se les dio Baradero de rendir homenaje a un compañero de la zona, Sergio Fabián Vellano caído en la pos guerra.

Vellano falleció en un enfrentamiento como miembro de la Policía Bonaerense, pero mientras hacia el servicio militar peleó en Malvinas y formó parte Grupo de Artillería Aerotransportado 4 Batería C., era muy querido por su valentía y solidaridad, Walter, contó una de las tantas anécdotas que vivió junto a Sergio y que lo describe como era; recordó que una noche sobre el final de la guerra, luego de más de un mes combatiendo al aire libre, era la primera vez que dormirían en un galpón y Walter estaba muy afiebrado, fue allí donde Sergio luego de comprobar su estado le dio la única frazada que tenia y durmieron espalda con espalda, Sergio tembló toda la noche y recién al amanecer, una vez que comprobó que Walter estaba mejor le pidió prestada su propia frazada.

Rubies, quien es escritor, contó la historia de Fabián y hace 8 meses, por medio de Internet se contactó con él una mujer que quien le preguntó si conoció a Vellano y si sabían que tenía una hija, claro que lo sabían, pero ese contacto fue una hermosa oportunidad que les daba la vida de encontrarse con la hija de su amigo.

Por eso el Grupo de Artillería Aerotransportado 4 Batería C, viajaron hasta aquí para abrazar Ayelen Soledad Vellano, “Yaye”, quien vive en Baradero.

“Por fin estos viejos guerreros conocerán a su sobrina. Bienvenida a nuestra vida, Ayelen Soledad Vellano. Hija de un Héroe de la patria”. Escribió Rubies en su Facebook.

La emoción se apoderó de la Plaza, las boinas rojas, sobresalían por sobre el resto de los asistentes al acto. Baradero era para este grupo de héroes, el lugar para reencontrarse con ese amigo entrañable en los ojos de su hija. Una ciudad ajena a ellos pero que desde este 2 de Abril sería también su casa.

El Teniente (R) Gabino Suarez, quien fue el jefe del Grupo de Artillería Aerotransportado 4 Batería C, dijo que en Malvinas tuvo la suerte que Dios y el destino le hayan dado estos hombres para combatir. “Es un honor que eso haya sucedido de esa forma. En nuestro último día de combate yo los miraba y me preguntaba de donde sacaban tanta fuerza para transportar la munición, me preguntaba cuando iban a caer por la fatiga. En los último momentos con los ingleses queriendo entrar a Puerto Argentino y siendo nosotros lo último que se resistía, nos atacaron con todo lo que tenían, la cantidad de proyectiles que recibimos convirtieron en lugar en un infierno, no teníamos tiempo para pensar pero por ahí uno decía si ese era el último segundo de vida. Es más con los ingleses a 250 metros y ya sin munición, el Cabo 1ro. Datolli se pone de pie y le dice al enemigo que venga, todos los demás hicieron lo mismo. En medio de los disparos y las explosiones, renunciando a la vida porque era cuestión de suerte el caer en el combate. Por eso me duele que los llamen chicos de la guerra, yo quisiera saber si esos que los llaman así serian capaces de imitarlos. Estoy orgulloso de mis hombres, entre ellos estaba Fabián.

Su hija no conoció la historia de su padre en la guerra, el fue muy valiente con mucho amor por nuestra patria, con virtudes humanas excepcionales que respetó toda su vida, por eso toda la ciudadanía debe darle las gracias a Fabián. Yo me siento tremendamente orgulloso, a veces me dicen loco porque afirmo que los días más felices de mi vida fueron los días de guerra porque estuve rodeado de hombres que me protegieron, me ayudaron y arriesgaron su propia vida. Un ejemplo no la guerra, sino estos hombres que supieron defender a esta Nación”.

Ricardo Pereyra, Veterano de Guerra, también se refirió a Fabián Vellano contando que en las guardias que compartió en Malvinas, hablaron de los sueños y uno de ellos era tener un hijo. “Hoy se nos cumple el sueño, esta Ayelen, quizás hasta hoy para todo el pueblo una desconocida, para nosotros una sobrina que se junta con nosotros y para este pueblo la hija de un Héroe de Malvinas”.

Sobre el final, Ayelen además del cariño de todos estos tíos adoptivos, recibió recuerdos de guerra y de su padre.

Un acto diferente, donde la vida quiso que Baradero sea protagonista de esta historia de Héroes, que inusualmente llegaron acompañados de quien fue su Jefe, porque ellos así lo decidieron, porque no todo es como se cuenta, el Teniente Gabino Suarez los condujo, los respetó y los protegió como soldados. Y hoy a 35 años de la Guerra orgullosos y emocionados viajaron a encontrarse con la hija de un compañero que ya no está. Porque este grupo, el de Artillería Aerotransportado 4 Batería C, son una familia que vivieron el infierno y aman la vida.