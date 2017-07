Una de Relatos Salvajes en las oficinas de ABSA de Bahía Blanca

Cansado de que la empresa no arregle los problemas del servicio, un usuario ingresó a la dependencia local y arrojó un balde con materia fecal. Por el hecho, se suspendió la atención al público. En las redes, “felicitan” al bahiense.

Este martes, todo transcurría con normalidad en las oficinas de ABSA de Bahía Blanca hasta que, a media mañana, un usuario ingresó al lugar y arrojó un balde repleto de materia fecal.

Se trata de una persona que había efectuado 13 reclamos a la prestataria de agua y servicios cloacales, pero conseguía respuestas a estos problemas.

Y, tal como ocurre en una de las historias de la película de Damián Szifrón, el bahiense decidió descargar su bronca y, en este caso, protagonizar un singular y asqueroso episodio en las oficinas de la empresa, ubicadas en Zelarrayán al 600.

Según informó La Brújula 24, tras el sorpresivo hecho, los empleados de la prestataria decidieron suspender actividades y abandonar el edificio. “Hasta que no se limpie todo esto no se puede trabajar, es nauseabundo. “No se puede estar, hasta mañana no se van a poder abrir las oficinas”, dijo Paulo Mónaco, representante gremial.

Por su parte, Gerardo Villalba, gerente de la firma, opinió que “fue una situación que no se pudo evitar porque esta persona abrió la puerta, tiró el balde y se fue”. “Nunca había pasado una cosa así”, manifestó y añadió que “la empresa ha reforzado recursos para solucionar estos problemas en toda la ciudad y de a poco se está haciendo, por eso creo que esta no es la forma de expresarse”.

En tanto, “el baldazo” ganó trascendencia en redes sociales y medios locales y hasta nacionales y la complacencia de numerosos usuarios. (InfoGEI) Ga