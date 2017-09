URBA. En un partido apretado Los Escorpiones derrotaron al líder Porteño

A las 15.30hs dio comienzo el partido de 1era, un partido complicado ante un gran rival que llegaba puntero invicto.

El partido fue parejo para ambos y no se podían sacar diferencia de ninguna forma, el tiro convirtió un penal a mitad del 1er tiempo pudiendo terminar ganando solo por 3 puntos. El 2do periodo fue de la misma manera, trabado y sin llegadas al in-goal, por un error defensivo del local, Porteño pudo marcar un try, pero erró el tiro a los palos, quedando el partido 5 a 3 a favor de la visita, se volvió a jugar con todo y en cada oportunidad que podían Los Escorpiones buscaban sumar la diferencia pero el viento era mucho y se desviaban los tiros a los palos hasta que en una ocasión a pesar del viento fuerte y todo se convirtió el penal y pasaron a ganar por la mínima 6 a 5. De ahí en más se defendió con todo logrando ganarle al puntero y sacarles el invicto.

Los chicos dejaron todo dentro de la cancha.

Escorpiones 6 a 5 Porteño

Ganó la Intermedia

El sábado a las 13 45hs se dio inicio al partido de intermedia, partido duro, muy trabado, donde los escorpiones trataron plantear un juego distinto, a los pocos minutos se arrancó ganando y el primer tiempo terminaron superando a Porteño por 3 try , al inicio del 2do tiempo pudimos anotar otro try y bonus por 4 try realizados, pero el visitante empezó a jugar de fowars y se hizo difícil logrando convertir 3 veces en poco tiempo pero se pudo mantener la diferencia y terminaron ganando. Escorpiones 26 a 24 Porteño

El domingo se suspendió el partido de M17 por razones climáticas

Informe y fotos: Gabriel Barbich