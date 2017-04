Valioso empate del Negro

En la tarde de hoy se jugó el partido de ida por las semifinales del Torneo Federal C. Atlético visitó a Matienzo de Ramallo y empató sin goles, teniendo la oportunidad de definir de local el próximo fin de semana en el Asali.

Sin dudas que terminado el partido el resultado parece ser tentador, aunque dio la sensación que Atlético podría haber traído algo mas a Baradero, especialmente en el primer tiempo y al comienzo del segundo, donde no pudo aprovechar ninguna de las oportunidades de gol que se le presentó a Ortigoza. Por el lado de Matienzo recién al final del partido buscó con más intensidad, sabiendo que no era bueno el empate de local.

En el primer tiempo Atlético pudo mantener el orden defensivo, la pelota en el medio y atentos a los dos delanteros, Ortigoza y Chapuis, recordando que no pudo se de la partida el as de espada albinegro, Maximiliano “Pato” Luna quien por un problema de salud no pudo viajar con sus compañeros.

Camacho – Del Río, muy firmes en defensa y Jesús Silva un tractor en la mitad de la cancha, pero con mucha presencia en el área rival, Ortigoza que no anduvo derecho para el arco pero que buscó por todos lados, fueron los puntos más altos del negro esta tarde.

Por el lado de Matienzo, los hermanos Yacuzzi de mucha movilidad pero sin llegar con demasiado peligro al arco del Negro y un Fernández que no pudo desequilibrar ante la defensa del Negro, salvo en los últimos 15 minutos del encuentro donde Matienzo decidió ir con todo al ataque en busca de la victoria, cosa que incomodó un poco al Negro pero no llegó a lastimar.

Luis Gómez con terrible atajada salvo al arco de Atlético de un cabezazo de Fernández y sobre el cierre fueron expulsados el DT Gustavo Fortunato, por una supuesta intención de demorar el juego al tomar la pelota y el defensor de Matienzo Gabriel Mansilla, por doble amarilla.

Atlético empató de visitante, resultado positivo con vistas a la revancha, la misma se jugará en el Carlos Asali, el cual tiene que reventar de gente de Baradero alentando al equipo representativo de la ciudad.

En la otra semifinal ADIP empató con CRIBA 1 a 1.

Atlético formó con Gómez, Pulimeni, Del Río, Camacho, Schalibaumm, Moreira( Zárate), Carreras, Romero, Silva, Ortigoza (Spósito) y Chapuis ( Martín). DT Gustavo Fortunato, Suplentes: Vacirca y Martínez.

Matienzo: Beovides; Mansilla, D. Ferreyra, Bogado, Villarreal; D. Yacuzzi, R.Ferreyra, J. Yacuzzi, M. Ferreyra, F. Fernández, G. Martinez. DT: Daniel Selenzo.

Fotos: BTI, Angel Miranda y Alejandro Ciurca