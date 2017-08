Vecino denuncia robos en su casa

El vecino José Luis Panno denunció ante la policía y públicamente que ha sido víctima de robo en su casa de calle Medrano al 400, en más de una oportunidad. El ladrón, según expresó, ingresa cuando está dormido y se ha llevado varios elementos de valor como computadoras y maquinas fotográficas.

Panno, contó además que le aportó datos precisos a la policía pero no obtuvo respuesta por parte de los uniformados; Hace ya dos semanas o tres me robaron por primera vez, una sola persona que forzó la reja de la cocina, entró mientras yo dormía y se llevó la computadora, una radio de dos parlantes y un celular; La segunda vez se llevó otras cosas que no recuerdo y la tercera vez fue el domingo que se llevó una cámara fotográfica Canon importante y otras cámaras fotográficas sin rollo muy valiosas valen 10.000 pesos”.

Al preguntarle cómo es que no escucha cuando entra a la casa, explicó; “Esta persona ha forzado la reja de la cocina y como yo tomo pastillas para dormir, no escucho. Yo hice la denuncia y no paso nada y he dado datos concretos sobre el ladrón”.

Enojado por la falta de respuestas, José Luis agregó;“Yo investigue donde vivía este ladrón y me llegue hasta el domicilio, con ese dato fui a la policía y le comente que esa es la dirección del ladrón, me dijo que iban a hacer el allanamiento pero no pasó nada. Conozco a este muchacho, él que conoce mi casa porque ha ido a cortar el pasto, estoy esperando es que se haga el allanamiento que al menos no se ha realizado.

El ultimo robo se produjo el domingo en horas de la mañana, mientras él tomaba un café con un amigo en la confitería de una estación de servicios y al volver al domicilio constató los faltante; “Yo estoy muy mal, porque me ha dejado sin nada, se ha llevado todo y la policía lo sabe y no hace nada.”