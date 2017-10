Verónica Bard: “uno aprende el valor de la vida desde el dolor”

Ultima nota realizada a la querida Verónica Bard, el 22/06/2017 en el Aniversario del Hogar del Niño, Vero en ese momento salía de una internación pero no quiso estar ausente.

El 20 de junio de 1969, el Hogar del Niño inició su función albergando alrededor de cuarenta niños. Desde aquel momento su actividad fue ininterrumpida y continuó en pleno crecimiento. A partir de 1989 se adiciona el servicio de “Casa de Niño Sonrisa” donde permanecen chicos entre 6 y 13 años en contra turno escolar con el fin de apoyar a los padres en la crianza. En la actualidad, hay más de 100 niños, convirtiéndose en una de las instituciones más importantes de la ciudad.

Veronica Bard, actualmente concejal, dedicó 30 años de su vida al Hogar del Niño, para ella esta fecha es muy especial, por eso escribió en siguiente texto;

Tanta vida… tantos instantes, tanta pena y tantísimas felicidades.

Mi alma quedó un poco con vos y se inundó de luz mientras crecíamos, porque hemos crecido juntos.

Y siendo aún adolescente sé que fui un poco mamá, enfermera, pañuelo y curita.

Seguramente debo pedir perdón por los errores que desde mi inexperiencia he cometido.

Perdón por las tristezas que no vi y las caricias que me guardé.

Fuiste mi elección, mi aspiración y mi orgullo.

Gracias por lo que me permitiste dar, gracias por haber podido llevar la mano trémula en un primer MAMÁ que se quedaba sin destinatario.

Gracias por los cuentos que invente para que el final feliz se parezca a aquella realidad.

Gracias por enseñarme a creer en “ellos” aún cuando se escondían del mundo.

Gracias por enseñarme a poner color y calor a una vida temprana fría y gris.

Gracias por que aprendí desde el dolor, el valor de la vida.

Gracias por el amor que se abrió camino para ser milagro.

Gracias y Felicidades Hogar Baradero que siempre seas el nido cálido que abraza en los momentos más fríos.

En la mañana del miércoles, dialogamos con Verónica sobre su palabras y este aniversario del Hogar del Niño.

¿Viviste más tiempo en el Hogar del Niño que fuera de él”

“El hogar cumple 48 años y yo 30 estuve, entonces cuando digo que crecimos juntos, que nos fuimos armando en el camino y aprendiendo dentro del contexto lo que es trabajar en el hogar desde cualquiera de los roles.

Yo estaba en el colegio secundario cuando empecé a trabajar en el hogar, estaba en 5to año del secundario y mi aspiración y mi orgullo era ser la seño del Hogar del Niño, era eso, me daba mucho orgullo que me digan seño- los chicos- y lo que representaba para ellos, porque después con el tiempo fui Vero nada más.

Lo que representa uno para ellos desde lo afectivo, te llena tanto, yo me acuerdo que tenía compañeras que trabajaban en la escuela y me decían que haces trabajando seis horas ahí cuando podrías trabajar dos horas más y tenes dos sueldos- es cierto- porque las docentes están bastante en irregularidad de condiciones porque es un empleado municipal con respecto a los que trabajan en la escuela y de hecho mis compañeras de egreso se están jubilando todas, porque se jubilan a los 50 y a mí me faltan diez años todavía, porque fue una elección desempeñarme en el hogar”.

¿Dos recuerdos, uno alegre y uno triste?

“Creo que ahí estamos, parejos, yo ponía en el escrito que uno aprende el valor de la vida desde el dolor y tiene que ver con una pérdida irreparable, que fue la perdida más importante en lo personal, la muerte de Mica, pero aún en las peores condiciones, con una enfermedad que sabes que va a terminar con una vida muy joven, que se yo, hay que luchar por lo que uno sueña y la flaca- para los que nos conocen- hizo eso, ella quería ser modelo, hizo un curso de modelo, quería ser maestra jardinera- empezó-, quería tener una moto, se compró la moto, está bien que sabía que no tenía tiempo por eso también era muy poco diplomática para decir las cosas, pero esa garra de luchar por lo que uno quiere y ponérselo como objetivo fue una de las grandes cosas que me dejo.

Mica (la flaca)

Yo tengo recuerdos de cuando era maestra que en el turno la noche por ejemplo uno acompañaba a dormir a los chicos, hay momentos que son muy importantes en la vida de los chicos, el momento de comer, el momento de bañarse y el momento de dormir y a mi me encantaba estar con ellos ahí en la habitación, porque les cantaba y a ellos les encantaba y se creaba una conexión, he tenido una conexión con tantos y seguramente me he equivocado y he sido injusta un montón de veces, porque uno en esto de la relaciones humanas no hay una tabla, va aprendiendo y cada situación es diferente, pero esa conexión dura hasta ahora, porque yo me encuentro con chicos que me dicen te acordas cuando cantábamos el Oso de Moris y la cantábamos y ellos la aprendían. Y después los milagros de amor de chicos que han nacidos en panzas equivocadas y han dado con sus mamás después, para mi es eso la adopción, chicos que por ahí la panza es prestada pero que el milagro de amor se encuentra”.

¿Cómo es el trabajo en el hogar?

“El trabajo del hogar es un equipo y cada chico tiene una persona- un referente- que se crea por el afecto mismo y es esa persona con la que se hace el lazo y por ahí nos es ni la psicóloga, ni la directora, por ahí es la empleada que lo está bañando, por ahí es la que lo esta cambiando. Cuando hay amor de por medio es difícil equivocarse, si te equivocas desde el amor también es fácil enmendarlo después”.

¿A pesar del trabajo del equipo, la necesidad de una familia es muy notable en los chicos?

“Hay que aprender a manejarlo, porque cuando hay carencias afectivas y el poquito de afecto que reciben, se vuelve todo en el chico y no todos están preparados para manejar una relación, nosotros hemos tenido chicos que han sido devueltos en un remis por familias adoptantes, cargados en un remis y vueltos al hogar, te imaginas es otro abandono. Se trabaja mucho en equipo con “A puro corazón” que va preparando a las familia que se relacionan, entonces se preparaba para ver cómo manejarlo y que el chico entienda que por ahora es una visita, porque una cosa es el acompañamiento desde acá, desde lo afectivo y otra cosa es el proyecto de adopción que se maneja desde el juzgado y en el cual nosotros nos enteramos cuando nos llaman y dicen va a ir una familia por fulanito, por suerte eso se maneja desde el juzgado, pero lo poquito que vos puedas darle, ese rato, ir a jugar con todos, ir a llevar un caramelo te llena tanto, la gente que ha ido, no sabes lo gratificante y lo grandioso que va a ser para esa persona llevarse todo lo que se van a llevar desde el hogar”.

¿Fue muy duro para vos lo que te hizo Carossi al sacarte del Hogar?

“En lo personal si buscaba quebrarme me quebró, porque el Hogar para mí fue más que un trabajo, fue parte de mi vida, ayer cumplió 48 años y yo estuve 30 y piquito. Carossi quiso desarmar un equipo de trabajo excelente que tenía el hogar que hoy junto al trabajo de Cecilia Guariniello seguramente estarán logrando salir, rearmarse y trabajar excelentemente, pero también lo tenemos que superar.”

“Te recordaremos siempre, Vero descansa en Paz”

BTI