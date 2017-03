Vidal:”Discutamos salarios, y no sean funcionales a los que responden a sus propios intereses políticos”

La gobernadora se refirió al conflicto docente en su discurso de apertura al 145° periodo legislativo en la Cámara baja bonaerense. Su disertación se basó en la comunicación directa con “los vecinos”, dijo que va a ir a “buscar el voto” de cara a las legislativas, repasó los logros de la gestión e hizo una autocrítica respecto a la instrumentación del SAME y anunció los proyectos que le pedirá al Legislativo.

Vidal:

En la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, la gobernadora María Eugenia Vidal afirmó que “este año sería bueno que avanzáramos en leyes fundamentales como la Ley de Declaraciones Juradas, la Ley de Obra Pública, el Nuevo Código Procesal Penal enfocado en la Víctima, el nuevo sistema de Selección de Jueces, el Nuevo Estatuto del Personal Penitenciario, la modificación de la Ley del Patronato de Liberados, una nueva Ley de Tierras Fiscales, y la Ley de Asociación Público-Privada”.

De cara a la elección legislativa, sostuvo: “Como Gobernadora, no voy a dejar ni un minuto de ocuparme de la responsabilidad que asumí, voy a seguir poniendo en primer lugar a las personas y sus necesidades. Les quiero pedir a todas las fuerzas políticas, que también van a buscar el voto, que hagan lo mismo”.

A modo de evaluación de su gestión, la mandataria consideró: “Elegimos antes que nada decir la verdad, sin relatos, por eso reconocemos que la Provincia todavía duele. Sé que muchos bonaerenses tuvieron un año difícil. Que todavía no vieron todos los resultados que esperamos. Que tuvieron que poner más el cuerpo y que a veces se hace duro. Créanme que los entiendo. Nadie me lo contó, yo estoy en la calle. Caminé los barrios, visité los hospitales y los centros de salud. Escuché a los docentes en las escuelas, a los médicos y enfermeros en las guardias, y a los chicos y jóvenes en los hogares”.

Asimismo, la gobernadora evaluó que “hace décadas que un Gobernador no recorría los 135 municipios de la Provincia y yo estuve en cada lugar en poco más de un año. Como lo dijimos el año pasado, no íbamos a estar solo en campaña, por eso volvimos. Volvimos porque no hay pueblo chico en la Provincia de Buenos Aires. Volvimos porque lo que siente cada bonaerense importa. Este año en particular, un año electoral, tenemos que seguir dando las peleas que hacen falta, cada uno desde su lugar”.

“Lo más importante que les quiero decir hoy a todos los bonaerenses, no es un mensaje, es un pedido: les pido que persistan. Sabemos que todavía falta para que podamos vivir en una provincia digna, curada de todas sus heridas -agregó-. En un año no se puede resolver todo lo que no se hizo en los últimos 25 pero quiero que sepan que estamos avanzando, que estamos en el camino correcto, que estamos poniendo los cimientos”.

En medio del conflicto por las paritarias docentes, Vidal se refirió a la educación pública: “Reconozco y valoro la tarea que cada maestro hace en las aulas bonaerenses. Sin ustedes sería imposible. Les quiero decir, que independientemente del diálogo que estamos llevando adelante con los gremios, yo sé lo que esperan de mí. Merecen un mejor salario y esperan que yo se los pueda dar”.

“Quiero decirles que las diferencias que tenemos con los gremios no tienen que ver con lo que queremos sino con lo que podemos -expuso-. Mi compromiso, el que puedo cumplir, es que sus salarios no pierdan contra la inflación. Me gustaría ofrecerles más. Sé que merecen más. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo, ese es mi compromiso. A los dirigentes gremiales les digo, con humildad y respeto, que el camino que eligieron hace unos días no es el mejor. No es fácil sostener un diálogo cuando la intencionalidad de algunos no es clara. Declararon un paro cuando todavía faltaban 10 días para el comienzo de clases. Fue una decisión arbitraria”.

“En los últimos 10 años hemos tenido más de 110 días de paro. Esto significa que se perdió más de la mitad de un año escolar de los chicos. Quiero ser muy clara: ¿alguien cree de verdad que esto le hace bien a la educación? ¿Alguien puede pensar que mejoramos los salarios de esta manera? Este paro no ayuda en nada. El pasado ya nos demostró que los paros no nos llevan a un lugar mejor. Ni en el salario de los docentes ni en la educación de los alumnos”, agregó.

A diferencia de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal sí hizo autocrítica hacia su gestión: “Otra de nuestras prioridades es el SAME Provincia. Nos hubiera gustado poder avanzar más rápido en este proyecto, pero no fue fácil lograr la coordinación de todo lo que se requiere para ponerlo en marcha. Este mes el servicio va a llegar a 11 municipios y lo vamos a ir extendiendo a más ciudades”.

Por otro lado, la mandataria se refirió a la importancia que tendrá la obra pública durante este año: “Hacer obras que hacen falta también es inclusión, porque dan trabajo y ayudan a reducir la desigualdad. Además generan esa confianza que hace unos minutos les dije que nuestra gente fue perdiendo en nosotros, porque cuando las terminamos el mensaje que transmitimos es que hay un Estado que da la palabra y la cumple. Nos comprometimos a que la inversión en obra pública llegue a todas las ciudades. Así llevamos respuestas que hacía décadas se estaban esperando”.

“Hoy podemos juntos decir con orgullo que los 135 intendentes recibieron fondos provinciales para empezar obras para los vecinos. Este año ya nos pusimos de acuerdo con la mayoría de los intendentes y nuevamente, a través del Fondo de Infraestructura Municipal vamos a enviar el primer adelanto de los recursos en las próximas semanas”, desarrolló.

En tanto, se refirió al Fondo del Conurbano, tema por el cual la justicia aún no se expidió: “Otros Gobernadores decidieron callarse respecto a este tema. Muchos presidentes anteriores también. Nosotros no. Decidimos ir a la Corte y reclamar lo que es nuestro. La Provincia de Buenos Aires es la que más aporta al PBI de la Argentina y la que menos recibe. No se trata de más fondos o menos fondos. Se trata de lo que nos corresponde por derecho”.

Además, se refirió a los avances en materia de seguridad y para combatir la corrupción. De cara al futuro, manifestó: ““Vamos a extender el 911 para que finalmente los bonaerenses puedan acceder a este servicio de emergencia. Aunque no lo crean no funcionaba en toda la Provincia. Es uno de esos cambios invisibles que hacen a la seguridad. El año pasado les dije que ser honestos no es solo no robar. Es decir la verdad. La transparencia no se declama, se ejerce. Por eso estamos peleando contra las mafias y la corrupción. Le debemos a la historia de la Provincia recuperar este valor fundamental para la política. Mi declaración jurada, las de todos los funcionarios, las de las autoridades de la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerense son públicas”.

“Persistiendo, no bajando los brazos, con señales de esperanza que siguen creciendo y dando la pelea entre todos, vamos a llegar a un lugar del que no vamos a volver. La única manera de alcanzarlo es con cada uno haciendo su parte. Esta pelea no puede ser solamente de una Gobernadora y su equipo, tiene que ser coordinada con la Ley y la Justicia. No alcanza con que la demos solos. Excede a un mandato, excede a un partido político y excede a un poder”, agregó la gobernadora, y abrió la puerta a la posibilidad de una reelección para el cargo.

Cerca del final, Vidal adelantó una propuesta que lanzará en los próximos días: “Todos los poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad civil, reunidos sin ningún tipo de especulación política ni mirada de corto plazo, vamos a poder trabajar juntos para encontrar un camino que podamos sostener. Este proceso va a tener una propuesta metodológica de diálogo social, donde equipos de expertos nacionales e internacionales, y con la supervisión del PNUD, nos van a ayudar a darle la objetividad y profundidad que necesitamos para abordar un tema tan importante como es la seguridad en esta querida provincia. Esta convocatoria la voy a realizar en los próximos días, liderándola para aportar todo lo que esté a nuestro alcance”.

En la previa a la apertura del 145° periodo legislativo, varias fueron las personalidades de la política que se hicieron presente. De la órbita nacional, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, el Viceministro del Interior, Sebastián García De Luca y el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, son algunos de los que presenciaron el discurso de la Gobernadora que llegó acompañada de sus tres hijos poco antes de las 18 horas.

También hubo intendentes, uno de ellos es el jefe comunal de Azul, Hernán Bertellys y el alcalde de La Plata, Julio Garro. Cabe destacar que, para la oportunidad, Vidal volvió a recurrir a un discurso que no fue demasiado extenso, pero en el que repasó los logros de la gestión durante 2016 y los objetivos del corriente año.

Latecla.info