Violentango – por Hugo Pezzini – [‘Novella’ serial en siete entregas]

A partir de mañana domingo, BTI comenzará a publicar otra ‘novella serial’ de mi autoría. Será en siete entregas consecutivas: los lectores podrán recorrer la curva argumental completa a lo largo de todos los días de la próxima semana.

De la misma forma como Manuel Puig —oriundo de General Villegas— sitúa sus personajes en un pueblo ficticio de la Provincia de Buenos Aires, llamado Coronel Vallejos; yo centro la acción de Violentango en un pueblo de la misma provincia, al cual llamo Atracadero.

Esta tragedia pasional se desarrolla durante la larga noche del Proceso de Reorganización Nacional, cuando las fuerzas de la dictadura nacionalista de ultraderecha —que regía la primera Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas— se hallaban abocadas a un combate encarnizado, La guerra sucia, contra las varias facciones guerrilleras revolucionarias de extrema izquierda que operaban en el país.

En Atracadero se asienta una planta industrial norteamericana, en cuyo interior se desarrollan varias escenas cruciales del argumento, pero el drama también lleva y trae al lector a la Capital Federal argentina.

La estructura del relato permitirá que cada episodio diario corresponda a la “voz interior”, al pensamiento, o a la descripción que un narrador omnisciente hace, de cada personaje y su espacio. En la última entrega, por fin, se hacen oír —alto y claro— las principales voces del elenco, como lo señalara el comentarista de Amazon/ Kindle:

En Violentango, “… se oye la voz interior y se observa la soledad de un grupo familiar, en la víspera y la fecha de un encuentro celebratorio impostergable. Cuando esas voces finalmente se aúnan y exteriorizan, prefiguran el drama que descerrajará el grito final.”

__________________________________________

All he could vision was a world from

which everything he counted important

had been banished or had willingly fled.[1]

Charles Frazier

[1] Podía vislumbrar apenas un mundo

en el cual todo aquello que él consideraba importante

había sido desterrado o había huido por voluntad propia.