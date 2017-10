Violentango V: La cocina [Magdalena] – por Hugo Pezzini

este no es realmente un buen color estas hojas deberían ser de un verde más oscuro pero esta es la mejor verdura que pude encontrar en esta época del año tengo suficiente por ahí debería haber comprado dos atados más ay el agua está tan helada me parece que ya están limpias mejor que empiece a cortar los tomates voy a preparar una ensalada hermosa rebano las cebollas y pongo las rodajas alrededor del borde tomates en una segunda rueda le siguen las zanahorias paltas endivias un poco de jengibre rallado y mucho mucho verde bien en el medio qué hora es ya por qué patricio no tiene el fuego listo todavía mejor que despierte a susana para que me ayude con la carne y la ensalada de papas quiero tener listas la mayor cantidad de cosas que sean posibles antes de que víctor despierte no puedo ni pensar todavía debería haber tomado una ducha antes de empezar a cocinar por primera vez en mi vida estoy contenta de que víctor salga todos los sábados a la noche augusto y yo no podríamos haber tenido nunca la conversación de anoche si víctor no hubiera salido me revienta cuando toma tanto qué pasaría si hubiera un problema en la planta y lo llamaran qué me pongo la camisa rosa el pulóver rosa jeans y zapatillas o algo más elegante quién va a venir nora tommy no invité a nadie además de augusto la verdad es que a augusto yo no lo invité se invitó solo me dijo que vendría in memorian de alicia sorprendente les dije que vengan a los vecinos de al lado los kenneth que vengan les dije víctor invitó a los rosetti pero estoy segura de que no vienen porque se van a buenos aires todos los fines de semana y para ellos este es un fin de semana como cualquier otro la única diferencia es que la semana que viene hay un feriado largo porque el jueves es el día de la independencia el nueve de julio de todo el pueblo solamente para el frigorífico el cuatro de julio es un día especial es la independencia de ellos así que ellos igual se van ojalá que nosotros también nos hubiéramos ido a algún lugar a cualquier lugar no hemos ido a ningún lugar desde hace ya cuánto tiempo por lo menos si víctor me llevara cuando viaja pero no víctor siempre viaja solo cuando visita plantas pero bien que me podría llevar alguna vez creo que debería preparar el aderezo para la ensalada ya pero si se lo echo y después demoramos las hojas se marchitan siempre parece enojado cada vez más siempre que sale conmigo sea adonde sea que vayamos o parece aburrido o entonces enojado como si le diese rabia estar conmigo y la mayoría de las veces acabamos peleando víctor me provoca hasta que peleamos o me ignora ah no lo preparo ahora y se lo echo cuando ya estemos sentados qué estúpida ahora lo preparo y lo meto en la heladera y listo creo que víctor no me quiere tengo que sacar la carne de la heladera ya para que se oree la tengo que despertar a susana ya para que me ayude sino la comida no estará lista para cuando lleguen pero si subo por ahí víctor se despierta también cuántos quilos de carne habrá aquí creo que compré demás como siempre demasiado no se calcular justo busco los chorizos y los choclos y listo creo que oí ruidos arriba para mí que víctor ya fue al baño quién diera que fuera primavera podría ponerme un vestido una blusita sin breteles hasta una biquini podríamos nadar en la pileta antes de comer la enssalada de papas tiene la mayonesa fresquita y abundante hace mucho frío hoy los kenneth ya andan por ahí afuera vi pasar a la nena qué hora es ya mmm estos pedazos los corté demasiado chicos mejor los empiezo a cortar un poco más grandes a víctor no le gustan las papitas chiquitas he doesn’t like small potatoes

_____________________________

Continúa mañana