Volvió TN. La oposición sigue denunciando sobreprecios en el contrato de Los Manseros Santiagueños

Hace poco tiempo, ante un intento de soborno por parte de un comerciante chino a la intendente Fernanda Antonijevic por medio de una pava eléctrica con cien mil pesos, vino a la ciudad el canal de noticias TN.

En ese momento la oposición política criticó a Jefa Comunal por usar estos medios de prensa para promocionarse, escondiendo la crisis laboral que vive la ciudad.

El miércoles debido a una denuncia realizada por un portal provincial, sobre supuestos sobreprecios en la contratación del grupo Los Manseros Santiagueños en el último festival, volvió TN, pero esta vez los que criticaron estuvieron bien dispuestos a atenderlos, hablaron y pusieron en duda el accionar del gobierno comunal.

Salieron al aire el Concejal Depauli, la Intendente Antonijevic y el Pte. del HCD Martín Cárdenas.

Este tema, hoy en la televisión fue tratado en el HCD y el propio Secretario de Gobierno Martín Genoud informó al respecto poniéndose a disposición de los ediles para aclarar cualquier duda ya que esto ponía en duda la honestidad de los funcionarios, sin embargo no dudaron en tomar el micrófono y hacer política sin importar el daño, esta vez TN para algunos concejales ya no miente mas.

BTI entrevistó a Martín Genoud, quien dijo que se perdieron los códigos y volvió a referirse nuevamente al tema “Manseros Santiagueños” ;

¿Te sorprendió la llegada de TN por supuestos sobreprecios en la contratación de artistas del festival?

“La verdad que sí sorprende un poco, pero hoy los códigos o él intentar buscar alguna repercusión con algún tema puntual están un poco desvirtuados y son un poco provocados también, porque esto surge después de una publicación de un medio provincial el cual tenía un convenio por una pauta comercial con el municipio.

Este medio es de un señor que se llama Emilio Yemer que es de Rojas o de Colón de por ahí, el municipio le pagó lo que le debía y le dijimos que no íbamos a mantener la pauta porque en ese momento no nos parecía- por la situación de Baradero- que ameritará tener una pauta en un medio provincial-. Estos medios suelen hacer notas homenajes a Intendentes, profesionales, que son los mismos que auspician este tipo de medios, en ese momento tuvimos un ofrecimiento de este medio le dijimos que no. Y ahora el 6 de Abril le manda este mismo señor un mensaje a la Intendenta donde le dice mira lo que tengo para publicar, Fernanda no le contesta, él a los dos tres días le dice bueno tomo tu no respuesta como un NO al pedido de pauta y publica la noticia está y no solo la publica sino que le manda una captura de pantalla de lo que él había gastado para replicar la nota que había publicado.

La intendente le dijo si la estaba amenazando, y le respondió que no era una amenaza que simplemente ellos tuvieron 10 años pauta con el municipio querían retomarla, entonces Fernanda le dice <me estas apretando o queres pauta > y él le responde con total desparpajo, no te estoy apretando pero la pauta sale 3.500 pesos mensuales, así es un poco de donde surge la llegada de TN hoy a Baradero, la gestión anterior le pagó 10 años a un medio que nadie conoce pero que usa este tipo de maniobras para hacer negocio no periodismo”.

¿No había quedado todo claro en la sesión y en los números en el rafam?

“En la sesión de hace quince días yo estaba como público y cuando escucho la argumentación del proyecto de resolución que es donde nos piden informes sobre el festival como hacíamos nosotros, me pareció que por ahí el tono dejaba traslucir algunas cosas que yo entiendo que no deberían e hice algo que no es muy habitual, le pedí al presidente la posibilidad de hablar ante los concejales, me la dieron y estuve una hora y media. Primero hice una exposición no solo sobre las gastos de este tema puntual y de todos los artistas, explique ¿porque habíamos hecho el festival?, ¿Como lo habíamos hecho?, ¿Que habíamos gastado?,¿ Que no habíamos gastado, ¿Cuál era la visión que nosotros teníamos del festival? respecto a ponerlo en el lugar que alguna vez estuvo, ¿De cómo creíamos nosotros que el festival pudiera ser autosustentable? que era precisamente con la transmisión en vivo y que logramos una parte que era que la TV púbica trasmita desde Baradero en la previa, que al final lo terminó haciendo Javier Basualdo, que salió muy bien, es una estrategia que puede ser la correcta o la equivocada, pero no hacemos las cosas porque sí. Les dije que estaba dispuesto a responder todo lo que ellos quisieran, todo esto lo hice si queres un poco de calentón porque no había llevado nada preparado, sino que fui y les explique todo lo que yo sabía y me ofrecí a que me interpelen todo lo que quisieran y bueno quedó en la devolución que me hicieron los concejales tanto Depauli, como Oliveri que ellos no sospechaban de que hubiera nada raro simplemente que es una cuestión política y yo así lo entiendo que es una cuestión política, pero también les dije en ese momento que ellos durante un tiempo muy largo hicieron el festival y sabían que lo que cobra un artista es cien mil más los gastos, que son el IVA, son los ingresos brutos, el pago de anticipo de ganancias, son la comisión de quien lo vende, son el traslado, son un montón de cosas y que no podían plantear así ligeramente que los Manseros cobran cuatrocientos veinte mil y resulta que acá se llevaron más de seiscientos mil porque eso dejaba la posibilidad de que dijeran quien se llevó los dos cientos mil estos y los doscientos mil están explicados en todo lo que conté, porque el municipio no puede pagar en negro a un artista. Todo esto parecía que estaba terminado y hoy volvió a resurgir”.

¿Depauli le dijo a TN que Carossi caminaba la calle y buscaba los mejores precios, si es así ustedes tercerizaron todo?

“Carossi camino tanto las calles que se termino gastando dos millones de pesos de un Jardín para hacer el festival”.

Ustedes dijeron que cuando empezaron con el festival les costó que vengan varios artistas porque habían tenido problemas con la gestión anterior, ¿es así?

“Nosotros en un momento tomamos la decisión de no revolver para atrás también pensando en lo que era mejor para el festival, porque más allá de cualquier cosa nosotros queremos preservar y poner al festival donde debería haber estado siempre, no solo por lo que significa culturalmente, sino también por todo el movimiento económico que genera el festival a su alrededor. Si uno piensa que ese fin de semana solamente sin contar Maluma, sin contar el Rock, sin contar el pre festival y todo lo demás deben haber venido cerca de 20 mil personas de afuera para esas cuatro noches y uno se da cuenta de lo que gastan esas personas estando en Baradero y todo lo que significa al comercio, a los hoteles, a todo el mundo también es una apuesta de reactivación al turismo y económica”.

¿También se mencionó una pérdida de seis millones de pesos, es verdad?

“Nosotros tomamos la decisión política primero de cobrar las entradas lo que las cobramos 600 pesos las cuatro noches que no existe, pero bueno es una decisión política de que la gente se vuelva a entusiasmar con el festival, pusimos en el presupuesto 2017 lo que nosotros creíamos que nos iba a costar el festival , nueve millones doscientos y pico mil pesos, nosotros planteábamos en ese momento cual era lo que nosotros creíamos que se iba a gastar del presupuesto en el festival, nadie se tomó el tiempo de leerlo y de discutirlo. Después como creíamos que era eso lo que íbamos a gastar, el 26 de Diciembre recibimos diez millones de pesos de un subsidio no reintegrable para usar en el festival, de esos diez millones de pesos hasta ahora llevamos ocho millones doscientos y pico de gatos, tenemos 3 millones de mas por ingreso de ventas de entradas, nos falta ingresar mucho por publicidades que llevan un trámite bastante más engorroso, muchos organismos públicos e inclusive las empresas, si uno hace esa cuenta podemos decir que el festival dio casi cuatro millones de ganancias y si uno lo compara con la gestión anterior- yo también me tome el trabajo de hacer algunos números- por ejemplo en 2015 entre la fiesta del cuatricentenario y el festival no solo se gastaron la partida de un jardín sino que dio una pérdida de casi seis millones de pesos, si a eso uno lo actualiza por los índices de inflación no solo se perdió el jardín de infantes sino a valor de hoy diez millones de pesos , nosotros tratamos de hacer lo que hay que hacer. Por eso estamos tranquilos, aunque este tipo de cosas, como las declaraciones a TN no le hacen bien al festival ni a Baradero.”